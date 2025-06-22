這款媽媽！小孩生了不顧還領走育兒津貼 阿嬤氣壞怒斷女兒親權

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聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投陳姓女子生子後不照顧小孩，告訴陳母「這不是她要的生活」就拋下兒子，3年多來不聞不問，沒付扶養費，還領走育兒津貼。陳母獨力撫養孫子，氣憤女兒的不負責任，向南投地方法院聲請停止陳女的親權獲准，成為男童的法定監護人。

判決書指出，陳女與不詳男子產子後難改愛玩個性，總把孩子交給保母臨托，之後更將孩子丟在保母家遲未帶走，陳母接獲通知，2022年元月將孫子帶回照顧，陳女偶爾回家探望，同年5月丟下「這不是她要的生活」不想照顧，自此消失。

陳女從3年多前至今，未曾再回家看自己的兒子，別說支付孩子生活開銷，就連一通關心的電話也沒有，對孩子不聞不問，更扯的是，她還拿走孩子的郵局存摺、提款卡及印章，擅自領走政府撥入帳戶的育兒津貼，不負責任的行徑讓陳母大為光火。

由於，陳母這3年多來都是獨力照顧扶養孫子，反觀她的女兒陳女身為人母，卻對孩子不聞不問，長期置孩子於不顧，未盡扶養義務，讓身為阿嬤的她無奈又生氣，今年因此透過法律扶助向南投地方法院聲請宣告停止陳女親權。

而在法院審理期間，法官曾通知陳女到庭，但陳女沒現身說明，也沒提出書狀陳述解釋，並根據地方政府及社福機構調查訪視報告，認定陳女未盡保護教養未成年子女的義務，且情節嚴重，宣告停止親權，由與男童同住的祖母為法定監護人。

阿嬤陪孫示意圖。圖／AI生成
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南投司法大廈。本報資料照
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育兒津貼 未成年 扶養費 南投 保母

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