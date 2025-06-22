這款媽媽！小孩生了不顧還領走育兒津貼 阿嬤氣壞怒斷女兒親權
南投陳姓女子生子後不照顧小孩，告訴陳母「這不是她要的生活」就拋下兒子，3年多來不聞不問，沒付扶養費，還領走育兒津貼。陳母獨力撫養孫子，氣憤女兒的不負責任，向南投地方法院聲請停止陳女的親權獲准，成為男童的法定監護人。
判決書指出，陳女與不詳男子產子後難改愛玩個性，總把孩子交給保母臨托，之後更將孩子丟在保母家遲未帶走，陳母接獲通知，2022年元月將孫子帶回照顧，陳女偶爾回家探望，同年5月丟下「這不是她要的生活」不想照顧，自此消失。
陳女從3年多前至今，未曾再回家看自己的兒子，別說支付孩子生活開銷，就連一通關心的電話也沒有，對孩子不聞不問，更扯的是，她還拿走孩子的郵局存摺、提款卡及印章，擅自領走政府撥入帳戶的育兒津貼，不負責任的行徑讓陳母大為光火。
由於，陳母這3年多來都是獨力照顧扶養孫子，反觀她的女兒陳女身為人母，卻對孩子不聞不問，長期置孩子於不顧，未盡扶養義務，讓身為阿嬤的她無奈又生氣，今年因此透過法律扶助向南投地方法院聲請宣告停止陳女親權。
而在法院審理期間，法官曾通知陳女到庭，但陳女沒現身說明，也沒提出書狀陳述解釋，並根據地方政府及社福機構調查訪視報告，認定陳女未盡保護教養未成年子女的義務，且情節嚴重，宣告停止親權，由與男童同住的祖母為法定監護人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言