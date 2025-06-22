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桃園多名陸配繳喪失原籍有困難 移民署伸援手

中央社／ 台北22日電

報載桃園市政府近日提到，有30多名陸配因年代久遠，原籍地查不到資料，盼中央協助。對此，內政部移民署今天表示，將主動聯繫桃市府協助，並透過多元管道協助受理民眾困難。

中時新聞網報導，大陸委員會副主委李麗珍20日到桃園交流，除了解地方對兩岸議題看法，也就赴陸港澳人身安全、台商回台投資、赴港推廣觀光旅遊、協助陸配取得喪失原籍證明等議題交換意見；桃市府提到，轄內有30多名陸配因年代久遠，原籍地查不到資料，希望中央提供地方資料，讓資訊和資源不對等的新住民得到協助。

移民署今天透過新聞稿表示，已透過多元管道受理民眾反映困難，並與陸委會及海基會共同積極協助；後續將主動聯繫桃市府，並歡迎各縣市政府提供移民署類似需協助個案資訊，將與各縣市政府共同合作，協助民眾解決相關事宜。

移民署強調，通知補繳喪失原籍證明，是為落實兩岸單一戶籍制度，提供當事人完成放棄中國大陸身分的機會，相關作為都是依法行政，並已接獲逾5000人補繳。

民眾若遭遇任何困難，移民署續，請儘速反映，將秉持公平及人道原則，提供最大協助。

約1.2萬名在台定居的原中國大陸籍人士於4月被通知補件「喪失原籍證明」，6月底截止。

陸配 移民署

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