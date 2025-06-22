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人夫找乾妹赴摩鐵 正宮氣炸求償 法官認只待30分判敗訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名人妻指控丈夫，與公司同事的妹妹互稱「乾哥、乾妹」，且有傳訊「寶貝」、「愛你」等親密訊息，還有齊赴汽車旅館，人妻求償100萬元，台中地院審理時，人夫與乾妹都否認有親密行為，法官審認，乾妹僅在摩鐵內待30分鐘，無證據證明二人有發生性行為，訊息也屬現代人傳訊「誇張」的打鬧互動，判正宮敗訴。

判決指出，台中市一名人妻向丈夫，與丈夫公司同事的妹妹提出侵權損害賠償告訴，求償100萬元。人妻主張，丈夫與公司同事的妹妹互稱「乾哥」、「乾妹」，2023年4月初時，丈夫手機出現曖昧訊息，經她檢視才發現，丈夫與同事妹妹有傳送「寶貝」、「想你」、「I LOVE YOU」、「抱抱」等文字貼圖與訊息。

另外同年4月間，丈夫的手表也有出現「那天車子停在公園旁邊是汽旅嗎？那邊離家比較近」等語，人妻質問丈夫後，發現丈夫與同事妹妹有去汽車旅館，甚至同事妹妹也有坦承，有與丈夫有牽手、互稱寶貝的行為，願意賠償2萬元，承諾不再與丈夫往來。

台中地院審理時，人夫與乾妹都否認有不倫，二人會齊赴汽車旅館，主因是人夫主張長期遭妻子家暴，所以找乾妹哭訴，乾妹告知，公司附近有汽車旅館可以休息，乾妹則說，當天她是買東西去給人夫吃，聽人夫訴苦，後來即離開，沒有發生性行為。

法官審認，人夫與乾妹雖有同時出現在汽車旅館，但當時是人夫先前往汽車旅館，乾妹後到，摩鐵費用雖是由乾妹先墊付，但後來人夫有償還，當日人夫在汽車旅館內休息2小時，但乾妹僅待30分鐘即離開，無證據顯示二人有發生親密關係。

法官也說，當代人際間大量使用通訊軟體為溝通管道，往往以較為誇張、肉麻或開玩笑方式對話，人夫與乾妹的訊息互動，也難認有逾越一般正常兩性交往，認定此案無證據證明有侵害配偶權重大法益狀況，判正宮敗訴，仍可上訴。

台中市一名正宮指控丈夫與同事妹妹齊赴汽車旅館，有親密訊息，求償100萬元，法官判正宮敗訴。示意圖／AI生成
台中市一名正宮指控丈夫與同事妹妹齊赴汽車旅館，有親密訊息，求償100萬元，法官判正宮敗訴。示意圖／AI生成

汽車旅館 人夫 丈夫

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