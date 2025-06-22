以不實清潔費挪用公款 公股銀行新北某分行6人緩起訴
新北市某公股銀行分行前後任劉姓和林姓分行經理，涉嫌自2011至2014年3年間，先後與分行吳姓、陳姓、蔡姓、梁姓總務，共謀每月以不實的清潔費用收據核銷，再將其中一半金額挪為其他分行業務使用。由於劉、林等人到案全部坦承不諱，新北地檢署考量6人無前科且態度良好，依違反商業會計法罪嫌將6人緩起訴。
據了解，全案當初是由民眾檢舉，表示該涉案分行有挪用公款情事，總行稽核部於是辦理「民眾指陳某分行涉有銀行內部控制及商業會計法相關疑義」專案檢查，發現上述弊端後交由檢調偵辦。
檢調查出，劉男任職分行經理時，決定分行由保全兼任清潔，由吳姓總務辦理核銷，總務則要求鄭姓保全另找人頭，以他人名義開立收據，保全於是委由母親在14000元的室內清潔收據上簽名，事後鄭姓保全僅領取7000元。林男接任後也蕭規曹隨，繼續指示陳姓、蔡姓、梁姓總務，以張姓、葉姓保全名義進行核銷。
原本檢調以為，劉、林等分行人員企圖私吞公款，是分行出現重大貪瀆案件，調查後發現，6人以不實清潔收據核銷每個月14000或12000元不等的分行現金支出後，扣除保全領取的一半，其餘金額都被挪為購置客戶禮品，或補貼客戶交易手續費之用，並無中飽私囊的貪汙情形。
檢察官考量6人雖涉犯商會法明知不實事項填製會計憑證罪，但犯後坦承犯行、深表悔悟，也從無前科紀錄，因此將6人緩起訴，期間為1年，同時各捐款3萬元處分金以勵自新。
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