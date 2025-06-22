快訊

遭美軍B-2轟炸機突襲後！伊朗福爾多核設施最新畫面曝光

即使是100%純果汁也一樣 12種「傷身食物」過了45歲別再碰

中職／樂天三本柱-1？河智媛曝7月沒班表有秘密計畫

以不實清潔費挪用公款 公股銀行新北某分行6人緩起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市某公股銀行分行前後任劉姓和林姓分行經理，涉嫌自2011至2014年3年間，先後與分行吳姓、陳姓、蔡姓、梁姓總務，共謀每月以不實的清潔費用收據核銷，再將其中一半金額挪為其他分行業務使用。由於劉、林等人到案全部坦承不諱，新北地檢署考量6人無前科且態度良好，依違反商業會計法罪嫌將6人緩起訴。

據了解，全案當初是由民眾檢舉，表示該涉案分行有挪用公款情事，總行稽核部於是辦理「民眾指陳某分行涉有銀行內部控制及商業會計法相關疑義」專案檢查，發現上述弊端後交由檢調偵辦。

檢調查出，劉男任職分行經理時，決定分行由保全兼任清潔，由吳姓總務辦理核銷，總務則要求鄭姓保全另找人頭，以他人名義開立收據，保全於是委由母親在14000元的室內清潔收據上簽名，事後鄭姓保全僅領取7000元。林男接任後也蕭規曹隨，繼續指示陳姓、蔡姓、梁姓總務，以張姓、葉姓保全名義進行核銷。

原本檢調以為，劉、林等分行人員企圖私吞公款，是分行出現重大貪瀆案件，調查後發現，6人以不實清潔收據核銷每個月14000或12000元不等的分行現金支出後，扣除保全領取的一半，其餘金額都被挪為購置客戶禮品，或補貼客戶交易手續費之用，並無中飽私囊的貪汙情形。

檢察官考量6人雖涉犯商會法明知不實事項填製會計憑證罪，但犯後坦承犯行、深表悔悟，也從無前科紀錄，因此將6人緩起訴，期間為1年，同時各捐款3萬元處分金以勵自新。

新北市某公股銀行分行爆發前後任分行經理與總務，共謀以不實的清潔費用收據核銷，將部分金額挪為其他分行業務使用，新北檢將涉案6人緩起訴。圖／聯合報系資料照片
新北市某公股銀行分行爆發前後任分行經理與總務，共謀以不實的清潔費用收據核銷，將部分金額挪為其他分行業務使用，新北檢將涉案6人緩起訴。圖／聯合報系資料照片

檢調 保全

延伸閱讀

新北輕熟女網交陷熱戀 豪擲200萬買虛擬幣全是一場空

全國綠竹筍冠軍在新北 28日希望廣場買冠軍筍

青年適性就業新北最高獎勵4.5萬 過來人：踏出第一步就有機會

工商婦女協會新北講座 捐行動玩具車助偏鄉兒少

相關新聞

台菲非法匯兌36億 首謀判8年8月

台菲地下匯兌大亨詹富程，被控開發FastPay App軟體，鎖定菲律賓移工進行薪資匯兌，兩年內經手金流高達卅六億元，不法...

吊車撞倒3騎士輾斃1女 檢警今午1:30相驗調查

賴姓男子昨駕駛大型吊車，在台北市大安區忠孝東、新生南路口，撞倒3輛機車、輾斃蔡姓女子，警方介入確認賴男酒測值為0，行車也...

以不實清潔費挪用公款 公股銀行新北某分行6人緩起訴

新北市某公股銀行分行前後任劉姓和林姓分行經理，涉嫌自2011至2014年3年間，先後與分行吳姓、陳姓、蔡姓、梁姓總務，共...

合歡山武嶺4人打麻將 太管處與警方調監視器將依法開罰

合歡山武嶺是熱門觀景地點，近年成為年輕人挑戰舞台，去年有民眾帶小桌子席地而坐打麻將，昨天另一組遊客效仿，「擴大」成大桌子...

澎湖花嶼村長補選 她期約搭船投票1票6000判當選無效

澎湖縣望安鄉花嶼村第22屆王姓村長於2024年11月2日逝世，因任期超過2年，今年1月18日辦理補選，由董桂珠當選；澎湖...

男酒測自撞梁柱落跑 見警到場逃600公尺仍遭逮

許姓男子今凌晨酒後駕車行經台北市大同區民權西路，突自撞路旁大樓梁柱，警方介入時，他還拒測逃跑，警民追逐約600公尺，員警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。