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吊車撞倒3騎士輾斃1女 檢警今午1:30相驗調查

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

賴姓男子昨駕駛大型吊車，在台北市大安區忠孝東、新生南路口，撞倒3輛機車、輾斃蔡姓女子，警方介入確認賴男酒測值為0，行車也經申准依過失致死罪嫌偵辦，檢警今午1時30分相驗釐清案情。

警方調查，77歲賴男昨午2時許駕駛吊車經案發路口，先撞倒前方停等紅燈的機車騎士19歲蔡女、62歲蘇男、27歲楊男，又持續前進輾過蔡女，導致蔡女當場死亡、蘇男手部輕傷無生命危險。

員警介入確認賴男酒測值為0，駕籍正常，駕駛大型車也經申准；賴男供稱剛做完工要駕車回新北蘆洲，案發後疑似受到驚嚇，情緒不穩。蔡女家屬接獲惡耗悲痛表示，蔡女騎車外出買東西卻遭遇橫禍，再也回不去。

警方表示全案詢後將依過失致死罪將賴男移送台北地檢署偵辦，檢警安排今午1時30分於台北懷愛館相驗釐清蔡女確切死因及案情，經檢方指示，警方偵詢後將賴男先送往台北懷愛館配合相驗調查。

賴姓男子昨駕駛大型吊車，在台北市大安區忠孝東、新生南路口撞倒3輛機車、輾斃蔡姓女子，今天警方偵詢後將賴男先送往台北懷愛館配合相驗調查。記者李隆揆／攝影
賴姓男子昨駕駛大型吊車，在台北市大安區忠孝東、新生南路口撞倒3輛機車、輾斃蔡姓女子，今天警方偵詢後將賴男先送往台北懷愛館配合相驗調查。記者李隆揆／攝影

酒測 過失致死 死亡

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