男酒測自撞梁柱落跑 見警到場逃600公尺仍遭逮

許姓男子今凌晨酒後駕車行經台北市大同區民權西路，突自撞路旁大樓梁柱，警方介入時，他還拒測逃跑，警民追逐約600公尺，員警依公共危險罪準現行犯逮人，詢後將依法送辦。

警方調查，27歲許男今凌晨3時許駕車沿民權西路往東行，自撞路旁一處大樓騎樓梁柱，員警獲報到場，發現大樓梁柱及消防栓被撞損，許男身上又散發濃濃酒氣，許男拒測並拔腿落跑，警民追逐600公尺後，員警依公共危險罪準現行犯逮人。

據悉，許男整夜在台北市「續攤」、持續酒駕移動，最終肇事，自認先前曾涉刑案而心虛逃跑；其肇事毀損部分，警方目前仍未接獲民眾提告，今詢後將依公共危險罪將許男送辦。