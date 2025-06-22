聽新聞
0:00 / 0:00
男酒測自撞梁柱落跑 見警到場逃600公尺仍遭逮
許姓男子今凌晨酒後駕車行經台北市大同區民權西路，突自撞路旁大樓梁柱，警方介入時，他還拒測逃跑，警民追逐約600公尺，員警依公共危險罪準現行犯逮人，詢後將依法送辦。
警方調查，27歲許男今凌晨3時許駕車沿民權西路往東行，自撞路旁一處大樓騎樓梁柱，員警獲報到場，發現大樓梁柱及消防栓被撞損，許男身上又散發濃濃酒氣，許男拒測並拔腿落跑，警民追逐600公尺後，員警依公共危險罪準現行犯逮人。
據悉，許男整夜在台北市「續攤」、持續酒駕移動，最終肇事，自認先前曾涉刑案而心虛逃跑；其肇事毀損部分，警方目前仍未接獲民眾提告，今詢後將依公共危險罪將許男送辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言