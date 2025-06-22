狗未綁繩咬傷人 飼主無罪友人判刑5月
嘉義縣劉姓男子飼養黑色土狗關在倉庫狗籠內，委請友人陳男修繕倉庫遮雨棚，陳男看黑狗綁太久，想讓牠出來跑一跑，鬆綁後黑狗卻咬傷路人薛男；薛男將劉、陳告上法院；法官認為陳男未經飼主劉男同意擅自將黑狗鬆綁肇禍，劉男無罪、陳男過失傷害罪判刑5月，得易科罰金。可上訴。
判決書表示，劉男委託從事鐵工的友人陳男自行擇期修繕倉庫遮雨棚，2023年11月8日下午，陳男沒有事先通知劉男將倉庫門打開，看見劉飼養的中型灰黑色土狗被鐵鍊栓在狗籠中，他想讓黑狗出來在倉庫內跑一跑，解開狗鍊後5分鐘左右，黑狗從門縫奔跑出去大林運動綠廊時，咬傷薛男造成左側遠端橈尺骨開放性骨折、左手臂皮膚缺損等傷害。
薛男報警對飼主劉男、陳男提告，檢察官偵查後將2人依過失傷害罪嫌起訴。
法院審理，陳男在沒有完全關閉倉庫大門情形下，任意鬆綁狗鍊讓黑狗從倉庫竄出咬傷人，犯過失傷害罪，處有期徒刑5月，如易科罰金，以1千元折算1日。飼主劉男已將倉庫大門關好、以狗鍊將狗栓在狗籠後離開倉庫；陳男也作證表示，是在沒有通知劉男的前提下進入倉庫，擅自將狗鍊解開，想說讓犬隻去跑一跑。因此劉男沒有過失，無罪。
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