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無視保護令…桃園逆子咖啡店當眾毆母 頭撞玻璃門釀傷
桃園龍潭劉姓男子長期家暴母親，去年經桃園地院核發保護令，劉男仍無視保護令內容，於今年2月間在知名連鎖咖啡店內當眾毆打母親，釀其後腦勺撞擊玻璃門受傷，眾人驚嚇報警，桃園地檢署日前依傷害尊親屬罪嫌起訴。
檢方調查，劉男過去曾有家暴年邁母親的紀錄，去年7月15日經桃園地院核發保護令，有效期間為1年，然而劉男仍違反保護令，於今年2月10日下午4時許在桃園市龍潭區中豐路上85度C咖啡店內，徒手推打母親導致其後腦杓撞擊店面玻璃門，受有頭部鈍挫傷，當下店員及其他客人見狀嚇壞，立即報警。
案經老母親訴由龍潭警分局報告偵辦。劉男於警詢及偵查中對犯行坦承不諱，且與母親於警詢中證述相符，並有保護令、家庭暴力通報表、驗傷診斷書及監視錄影畫面翻拍照片可佐，認定劉男犯罪事實。檢方近日依違反家庭暴力防治法偵結起訴，建請法院從一重之傷害尊親屬罪嫌處斷。
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