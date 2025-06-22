無視保護令…桃園逆子咖啡店當眾毆母 頭撞玻璃門釀傷

桃園龍潭劉姓男子長期家暴母親，去年經桃園地院核發保護令，劉男仍無視保護令內容，於今年2月間在知名連鎖咖啡店內當眾毆打母親，釀其後腦勺撞擊玻璃門受傷，眾人驚嚇報警，桃園地檢署日前依傷害尊親屬罪嫌起訴。

檢方調查，劉男過去曾有家暴年邁母親的紀錄，去年7月15日經桃園地院核發保護令，有效期間為1年，然而劉男仍違反保護令，於今年2月10日下午4時許在桃園市龍潭區中豐路上85度C咖啡店內，徒手推打母親導致其後腦杓撞擊店面玻璃門，受有頭部鈍挫傷，當下店員及其他客人見狀嚇壞，立即報警。