入睡前樓上突傳噪音...台中男肉體衝撞鄰居家門判拘役
台中市黃姓男子在去年時酒後要入睡，但入睡前樓上鄰居傳來噪音，黃不滿前往鄰居住家門前，以持蚊香盒敲打、身體衝撞鄰居大門方式，怒吼髒字要求鄰居「出來」，鄰居報案後，黃男也打電話向警方自首犯行，二審認一審未審酌黃男有自首，符合減刑條件，改判拘役45天、可易科，全案確定。
判決指出，黃姓男子住在台中北區，去年4月12日晚間10時許，黃男喝酒後欲入睡，未料樓上鄰居傳來噪音，造成黃男難以入眠，黃男情緒崩潰，前往鄰居住處門前理論，黃狂吼髒字，還拿蚊香盒毀損鄰居大門，甚至以身體衝撞大門，怒吼「出來」，造成鄰居大門毀損，當時鄰居父女以身體頂住大門，才沒讓黃男撞開。
鄰居嚇得趕緊通知警方到場，而黃男也自知行為失控，打電話向警方告知犯行，警方到場將黃男依強制罪送辦。
此案在檢方訊問時，黃男坦承，願意認錯，也承認犯行，強調是一時情緒激動，但沒有毀損的，不知蚊香盒會造成鄰居大門毀損。
一審依強制罪，判黃男拘役50天，可易科5萬元，黃男不服上訴，二審認為，雖然黃男有否認毀損的意圖，未全然認罪，不過根據警方報案紀錄，黃男的確在案發時有打電話報警，告知警方犯行，此部分構成自首，未全然認罪不影響其效力，一審未審酌於此，有不恰當之處，撤銷一審判決，改判拘役45天，可易科4萬5000元，全案確定。
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