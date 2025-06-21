台南4個月大男嬰受虐腦傷致發展遲緩 生父認罪二審改判6年8月

台南曾姓男子2年多前傷害親生4個月大男嬰，致使男嬰抽筋、食量驟降及活動力下降，母親見狀將男嬰送醫急救，經治療仍因受虐性腦傷致腦嚴重萎縮發展遲緩，一審認他成年人故意對兒童犯傷害致人重傷罪判刑7年，不服上訴，當庭向法官認罪「我知道做錯事了」，二審改判6年8月。

「我知道做錯事了，我願意認罪」曾男上訴後坦承犯行，當庭向法官表示，一審判太重了，請求法官從輕量刑。

台南高分院合議庭指出，原判決就曾男所犯成年人故意對兒童犯傷害致人重傷害罪，量處有期徒刑7年，原無違誤，然而，曾男上訴後已坦承犯行，此犯後態度為原判決所未及審酌，因量刑基礎已有變更，原判決關於量刑部分應予撤銷。

合議庭審酌，曾男為男嬰父親，原有保護養育義務，縱因個人情緒或家庭生活狀況而疏於照顧，也無施以暴力正當理由，更遑論男嬰嚴重傷勢主要集中在腦部，可見曾男有對其脆弱部位施暴事實，再衡以男嬰受暴後，外觀上已經有廣泛眼底出血、臉頰唇邊瘀青、多處瘀挫傷等明顯傷勢，曾男竟仍放任其病情繼續發展，遲至母親發現被害人有異狀後，才緊急送醫治療，嚴重忽視所犯暴行對男嬰可能造成嚴重後果。

而男嬰縱使經相當時間治療，因腦傷所引發認知、語言、動作功能障礙仍無法痊癒，並經告訴人台南市政府代表人到庭陳述明確，且曾男又逃避主管機關命他參與親職課程，未繳納相關罰款，現已由主管機關禁止他會面，並進行停止親權相關程序。

同時，斟酌曾男與男嬰為父子關係，原由曾男與同居母親輪流照顧，犯罪所生危害重大且難以回復，且未曾提出任何形式賠償方式，法官認他成年人故意對兒童犯傷害致人重傷罪處6年8月，可上訴。

檢方起訴指出，曾男於2022年7月25日上午7時至隔天下午3時35分間，以不詳方式傷害男嬰，妨害男嬰自然發育，並致男嬰受有重傷害。同年月26日下午3時35分許，男嬰在住處出現抽筋反應、食量驟降及活動力下降等症狀，母親見狀將男嬰送至成大醫院急救。

經成大醫院對男嬰檢查後，發現他受有雙側硬腦膜下出血、瀰漫性視網膜出血、廣泛眼底出血、癲癇重積狀態、臉頰唇邊瘀青兩點狀瘀傷、胸口多處瘀挫傷、下背部、臀部新舊多處瘀挫傷、大腿、小腿瘀傷等軀幹多處瘀傷傷害。