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打疫苗罹心肌炎不能做粗重卻當製毒幫手 法院判決曝下場

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣蕭姓男子買毒品原料，委託劉姓男子僱用陳姓男子製毒，落網被移送偵辦，蕭男自述有負債，有妻兒3人要撫養，劉男自述要籌措媽媽癌症自費藥物而犯案；彰化地院認為蕭男家境暫無需求協助，劉男「寧可犧牲別人，也要保全自己親人」，都無法作為減輕量刑的原因。

判決書指出，蕭男、劉男、陳男違反毒品危害防制條例被提起公訴，蕭男犯持有第四級毒品純質淨重5公克以上罪，處有期徒刑10月，又與劉、陳二共同犯製造第四級毒品罪，處有期徒刑8年10月，劉男處有期徒刑5年10月，陳男處有期徒刑3年8月。可上訴。

蕭男因強盜罪、竊盜罪、違反槍砲彈藥刀械管制條等案件，被判處有期徒刑12年5月、2年定讞，2021年12月假釋出獄，2024年透過不詳管道取得製造第四級毒品「喵喵」的兩種原料2-溴-4-甲基苯丙酮、1-甲基苯基-1-丙酮，放在不知情王姓友人的倉庫，再用兩個假名以清潔用品名目自大陸地區運來製毒原料甲胺鹽酸鹽，委託賴姓友人到田中鎮提貨，分批放在社頭鄉兩處倉庫。

蕭男委託劉男製毒，劉男承租台中市一處倉廠，開車到彰化縣社頭鄉載氯苯丙酮、二氯甲烷、溴等製毒化學原料，蕭男交付製毒工具，以每公斤3千元委託劉男製造「喵喵」。製毒行徑可疑被檢舉，警方去年12月31日持搜索票查獲。

蕭男自述他有負債，太太沒工作要照顧兩名子女，家境困難，他知道錯了，請法官從輕量刑。劉男2021年間因販毒、轉讓禁藥被判應執行6年有期徒刑，在法庭上表示為了籌措媽媽癌症自費藥物而犯本案。法院認為蕭、劉二人出獄不到5年再度犯法，展現高度法敵對意識，法庭上供述理由無法作為大幅減刑的因子。

陳男自述因家有二老年逾70多歲需要照顧，他因施打疫苗罹患心肌炎，無法負擔勞力工作，在外欠款且學識不足，為賺錢貼補家用而糊塗犯案，知道錯了，希望給他自新機會。法官認為，製造第四級毒品經縝密、漫長的計畫，非一時失慮而為，陳男無前科，參與程度最低，只負擔最後的製造工作，量刑也最輕。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

彰化地方法院判處買毒製毒的蕭男兩刑合計9年8月，受託製毒的劉男有期徒刑5年10月，受僱協助製毒的陳男3年8月有期徒刑。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判處買毒製毒的蕭男兩刑合計9年8月，受託製毒的劉男有期徒刑5年10月，受僱協助製毒的陳男3年8月有期徒刑。記者簡慧珍／攝影

販毒 毒品

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