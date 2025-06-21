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不滿被性騷沒道歉...她朝健身教練吐口水 下場慘了

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

黃姓女子是某連鎖瑜珈健身館的會員，去年底不滿教練吳姓男子「貼太近」涉嫌性騷擾提出申訴，卻不滿對方不道歉，在經理等人面前朝吳男吐口水，吳姓教練認遭妨害名譽提告。士林地檢署偵結起訴，士林地院日前判決，認黃女犯公然侮辱罪「強暴侮辱」，處拘役40日。可易科罰金。

判決指出，黃女不滿有氧教練吳男去年9月26日的槓鈴有氧課程教學方式，認為對方伸出鹹豬手「貼太近」向健身館申訴，去年10月4日晚上8點多，黃女在多數人得共見共聞的經理辦公室內，當著劉姓經理、呂姓主任的面前，向吳姓教練的臉部噴吐口水。

吳姓教練表示，事發當天下課後，在辦公室跟經理、主任、黃女一起看監視器，黃女看完後一直說「沒有經過她同意就碰她」，他解釋，不可能為了她一個人暫停音樂，且指導其他學員時，沒人覺得被騷擾，主管也認為教學沒問題，就沒有道歉，談判破裂黃女要開門離開，冷不防的回頭對他左臉吐了一口口水。

呂姓主任庭上證稱，溝通當下，吳姓教練表示他的動作是教學所需，避免會員受傷，且沒有觸碰到隱私部位，所以不願意道歉，但黃女聽完不悅要離開，突然轉頭向吳姓教練吐口水，「我有看到口水滴到地上，但沒看到有沒有吐到吳男臉上」。

劉姓經理作證說，黃女到辦公室說想客訴吳姓教練，當時是希望吳姓教練可以評估自己的上課狀況，若認為有問題就道歉，但若沒問題可以不道歉，最後結論是不道歉，之後黃女就吐口水離開，「黃女有動作，有聲音，但不確定是否有口水出來，但吳姓教練有撇頭」。

法官勘驗監視器畫面，認定吳姓教練若臉部突遭液體噴濺，閃避動作與事實相符，而黃女庭上堅決否認吐口水是「強暴侮辱」，辯稱「我叫對方道歉，但對方不道歉」、「我有吐口水，但沒有口水噴濺」等語，顯然不足採信。

儘管經理辦公室是在室內，但當時除了吳姓教練和黃女，還有劉姓經理、呂姓主任在場，屬於多數人得共見共聞之狀態，已達到公然程度，法官認定黃女涉犯強暴侮辱罪，判處拘役40日。若易科罰金，以1000元折算1日。

士林地院。圖／聯合報系資料照
士林地院。圖／聯合報系資料照

辦公室 教練 主任

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