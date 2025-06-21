木瓜牛奶摻藥迷姦 電子工程師遭判刑7年

從事電子工程工作黃姓男子因愛慕女性友人，去年邀女子至住處聊天，在木瓜牛奶裡摻藥，見女子意識不清，趁機猥褻性侵得逞。女子醒來察覺有異報案提告，新北地院日前依以藥劑強制性交罪，判黃男7年徒刑，可上訴。

判決指出，黃男於去年5月24日晚上邀心儀已久的女性友人至其新北市住處聊天，還貼心準備女子愛喝的木瓜牛奶，卻早已在飲料裡摻藥，見女子喝下後出現意識不清，有昏睡的情形，乘機上下其手猥褻並性侵得逞。

受害女子醒來後發現衣衫不整，察覺有異，因雙方才剛認識不久，女子前往黃男住處時，即曾明確告知無意願與其發生性方面的接觸，沒想到黃男竟下藥性侵，氣憤報警提告且堅持不和解。