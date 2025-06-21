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送飲料到竹科未拉手煞車 貨車滑動夾死同事…司機判刑7月
新竹劉男為飲料公司員工去年到竹科送貨時，因一時疏忽未確實拉緊手煞車，導致車後搬貨的同事遭車門夾死。新竹地院認定劉男過失情節重大，依過失致死罪判有期徒刑7月。
判決書指出，劉男去年7月11日下午2時許，駕駛公司自用小貨車前往竹科某高科技公司後碼頭送貨。當時劉男將貨車停在碼頭區，卻疏忽未將手煞車拉緊，也未放置輪檔固定車輛，隨即下車整理貨物。
未料貨車在坡面上緩緩向後滑動，正好壓住站在車後方準備搬貨的同事李男。李男被車門重壓胸部倒地，經緊急送醫搶救，仍因胸部鈍力損傷、心臟破裂及心包囊填塞，引發心臟性休克死亡。
法官審理，案發後，劉男當場向警方坦承是自己肇事，並未狡辯推託，劉男雖已給付部分賠償金，但因負債狀況沉重，且因金額落差過大，無法與死者家屬達成和解。
法官審酌劉男在卸貨時，本應注意手煞車與輪檔等基本安全措施，卻因大意造成同事喪命，使被害人家屬承受喪親之痛，行為實屬不該。考量其自首、態度良好，最終依過失致死罪判有期徒刑7月。
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