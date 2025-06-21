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DIY活動縮水還超收報名費 他氣炸告業者只為討回200元

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹吳姓男子花400元報名小小甜不辣師傅活動，不滿活動沒有DIY鹽酥甜不辣與現場點餐體驗，還被超收100元報名費，憤而提告要求業者賠償200元。法官審理後認為業者陳男未履行契約內容，判需賠償200元還要負擔訴訟費用1500元。

判決書指出，吳男透過社群平台看到「小小甜不辣師傅」活動文案，標明報名費300元，可參加介紹環境、魚丸與魚羹DIY、DIY鹽酥甜不辣、魚丸魚羹湯、現場點餐實戰等5項內容。但活動當日，業者不僅向吳男收取400元，且僅實際提供魚丸與魚羹DIY體驗，未履行其餘3項活動。

業者陳男辯稱，當場已告知收費為400元，吳男也付了400元，且活動流程由於安全考量與實務安排有所調整，並非廣告文案所載內容。該文案是團主在社群上張貼報名費用300元，有爭議也應向團主求償；且當天雖然沒有甜不辣DIY，但臉書團主的文案也不是他寫的，報名費用400元本來就只有做魚丸跟魚羹而已。

法官勘查雙方LINE對話紀錄，吳男曾向陳男詢問「小小甜不辣師傅」活動時，亦有一併貼上共5項活動文案，陳男同意吳男報名後，對話中並未向吳男表示價錢為400元或活動有任何調整之處，當天活動之前也未先說明清楚，否則陳男就應當下說明清楚報名費用及活動流程的調整，讓吳男自行斟酌是否仍要參加。

法官認為，從雙方對話紀錄與陳男在庭上說詞，認定雙方已就300元費用與5項活動內容達成契約共識，陳男應依約履行並事先說明變更，否則應負損害賠償責任，因此判陳男除溢收報名費100元應退回外，對於未提供的活動部分依比例賠償100元，共計200元，訴訟費1500元同由陳男負擔。

新竹吳姓男子花400元報名小小甜不辣師傅活動，不滿活動沒有DIY鹽酥甜不辣與現場點餐體驗，還被超收100元報名費，憤而提告要求業者賠償200元。（圖僅示意，與新聞無關）。圖／報系資料照
新竹吳姓男子花400元報名小小甜不辣師傅活動，不滿活動沒有DIY鹽酥甜不辣與現場點餐體驗，還被超收100元報名費，憤而提告要求業者賠償200元。（圖僅示意，與新聞無關）。圖／報系資料照

新竹 DIY

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