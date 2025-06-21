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公務員半夜見女房客熟睡趁機猥褻 判刑6月

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

在中央機關任職公務員的李姓男子去年半夜見女房客熟睡，認為有機可乘，悄悄侵入房間上下其手猥褻得逞，新北地院日前依乘機猥褻罪判刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑3年，緩刑期間付保護管束及接受法治教育課程2場次，可上訴。

判決指出，現年46歲李姓男子在中央政府機關擔任公務員20多年，去年9月7日凌晨3時許，見女房客的房門未鎖，且自門縫觀察女子就寢中，竟悄聲侵入房間，以手撫摸女子小腿、膝蓋、大腿內側，藉此乘機猥褻得逞。

女子睡夢中察覺棉被脫落、腳部搔癢，睜眼查看竟發現李男坐在床尾地板，且手還在撫摸其大腿內側，嚇得當場放聲尖叫，李男見狀連忙起身快速逃離。

李男到案後僅坦承有進入子受害女房間席地而坐，矢口否認有何觸摸行為，新北地院法官考量李男已與受害女子達成調解並履行賠償完畢，日前依乘機猥褻罪判刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑3年，緩刑期間付保護管束及接受法治教育課程2場次，仍可上訴。

李姓男子在中央機關任職公務員，去年半夜見女房客熟睡，上下其手猥褻，新北地院日前依乘機猥褻罪判刑6月。示意圖／Ingimage
李姓男子在中央機關任職公務員，去年半夜見女房客熟睡，上下其手猥褻，新北地院日前依乘機猥褻罪判刑6月。示意圖／Ingimage

猥褻 新北 公務員

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