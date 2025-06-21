公務員半夜見女房客熟睡趁機猥褻 判刑6月

在中央機關任職公務員的李姓男子去年半夜見女房客熟睡，認為有機可乘，悄悄侵入房間上下其手猥褻得逞，新北地院日前依乘機猥褻罪判刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑3年，緩刑期間付保護管束及接受法治教育課程2場次，可上訴。

判決指出，現年46歲李姓男子在中央政府機關擔任公務員20多年，去年9月7日凌晨3時許，見女房客的房門未鎖，且自門縫觀察女子就寢中，竟悄聲侵入房間，以手撫摸女子小腿、膝蓋、大腿內側，藉此乘機猥褻得逞。

女子睡夢中察覺棉被脫落、腳部搔癢，睜眼查看竟發現李男坐在床尾地板，且手還在撫摸其大腿內側，嚇得當場放聲尖叫，李男見狀連忙起身快速逃離。