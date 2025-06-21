怨人生選擇總被否定...桃園孽子高職畢典前持刀弒母 判決結果曝

桃園八德陳姓男子去年6月初高職畢業典禮前夕，不滿獨自撫養他的媽媽總否定他的人生選擇，周六上午趁媽媽休息時，持刀朝20處致命部位攻擊，刀刀命中要害，行凶後求救，桃園地院國民法官專庭依殺害直系血親尊親屬罪，判陳男19年10月徒刑，可上訴。

犯罪事實指出，2024年剛滿18歲的陳男與媽媽相依為命，6月1日上午11時10分在八德區住處，先至廚房拿取1把水果刀，再至陳母房間內，朝躺在床上媽媽的頭部、左頸、胸部、腹部猛刺。陳行凶後當天上午11時30分以客廳電話撥打119，救護人員到場後將陳母轉移至客廳施以急救，送醫後仍於當天下午1時1分宣告不治。八德警方於上午11時56分到場，在陳母房內床上扣得1把犯案凶器水果刀。

國民法官專庭審理期間，陳男承認起訴書所指犯行，檢察官也提出案發現場照片、現場勘查報告、法醫解剖與鑑定報告、查扣凶器水果刀、119報案紀錄譯文等多項證據，證明陳男確實犯下「殺害直系血親尊親屬罪」。

雖然陳男曾向警方坦承犯行，但在被告坦承前，警方已根據門鎖未遭破壞、血跡噴濺數量與位置等現場跡證，及被害陳母身上多處致命傷與防禦傷，陳男卻只受輕傷等情，懷疑他就是犯嫌，警方基於釐清動機及取得自白而進行詢問，陳男才承認；法律上，「自首」通常指犯罪行為尚未被發覺，或雖被發覺但犯嫌尚未確定情況下，犯嫌主動向司法機關陳述犯行。由於本案是陳男坦承前，警方已高度懷疑他涉案，因此不構成自首條件。

儘管陳男患有自閉症等精神疾病，但他從小起穩定就醫，也受到家人和校方關心照顧，並未遭受虐待或苛刻對待等特殊困境，表示陳男並非「逼不得已才犯罪」的特殊、值得同情的情況。此外，陳的犯案手段激烈，攻擊媽媽的要害，造成陳母身中多刀亡，情節嚴重。

雖然陳男的精神狀況，國民法官可依特殊條件做出從輕發落的量刑考量，但本案不符合刑法第59條「情節輕微」等特殊要件，要求「犯罪情節顯可憫恕」或「情狀特殊」等要件不符，因此不能依法減刑。

國民法官審酌，陳男於案發時僅18歲，從小患有自閉症、過動症、強迫症等多種精神疾病，並被診斷出有反社會人格傾向及情緒控管困難，這些因素都被納入量刑考量。

案發當天，陳男因升學與生活問題想與媽媽溝通，但遭拒，導致他感覺被忽視和憤怒，認為媽媽長期否定也不支持他的人生選擇，最終因洩憤而萌生殺意，認為只有殺了媽媽才能繼續自己的人生。當陳持刀對媽媽連續攻擊超過20處，其中多刀刺向致命要害，顯示其犯意堅決且手段兇殘，即使陳母一度反抗，他也未曾停手。

儘管陳男並非在第一時間主動坦承，但在案發後不久便坦承犯罪，且供詞始終一致，在審理過程中，他表達懊悔，表示希望出獄後能有機會完成母親生前

願望，他的犯行不僅造成媽媽死亡，也對家人造成巨大的生活和心理打擊，弒母案讓房屋成為凶宅，也影響居住環境，家屬於審理中，普遍表示不原諒他。

另審酌，陳男並無犯罪紀錄，案發前曾積極尋求打工機會與生活出路，展現努力融入社會一面，且陳男案發前與家人關係密切，即使犯案後，仍對家人懷有情感，雖然鑑定報告認為再犯風險較高，但同時也指出，若他能積極配合監所內的心理治療與職能訓練，還是有可能回歸社會，綜合所有考量，量處適當之刑。 桃園八德陳姓青年怨母長年否定他的人生選擇，認為唯有弒母才能繼續人生，去年6月1日上午持刀攻擊媽媽致死，桃園地院國民法官專庭審理後，依殺害直系血親尊親屬罪，判陳男19年10月徒刑，可上訴。記者陳恩惠／攝影

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