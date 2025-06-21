「我以為野生的」老翁持鋸侵入偷鋸樹幹、甘蔗 法官這原因判免刑
台南莊姓老翁被控去年9月6日駕駛小客貨車，經過附近住處內菜園時，持鋸子竊取樹幹1支及甘蔗5支，住戶發現後報警，莊翁辯稱，他以為是野生的樹，但案發地點與道路間明顯有鐵門作為分界，他被訴竊盜罪嫌，雙方調解成立，法官認他年事已高且竊盜情節輕微，判免刑。
案經住戶提告，據統計損失約2000元。莊翁坦承有持鋸子砍菜園內的樹木，「我以為是野生的樹」，他辯稱，沒有人在管理那片地。
檢方勘驗監視器畫面及現場照片，發現案發地點與道路間明顯有鐵門作為分界，鐵門上也裝有信箱及門牌，且自鐵門外即可看見白色房屋，鐵門內綠地明顯是告訴人住處一部分，認莊翁辯稱「我以為是野生的樹」等語，顯難採信，莊翁擅自進入他人住處盜砍植物行為，具有不法所有意圖甚明。
台南地院認為，莊翁已與告訴人達成鄉鎮調解，除當場致歉之外，並允諾清除損毀的樹木及枝葉，住戶並於調解筆錄表達「刑事責任不予追究」之意。法官認為被告年事已高，且竊盜情節非常輕微，既經調解，即無再加以處罰的必要，認莊翁犯攜帶凶器侵入住宅竊盜罪，免刑。
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