「我以為野生的」老翁持鋸侵入偷鋸樹幹、甘蔗 法官這原因判免刑

台南莊姓老翁被控去年9月6日駕駛小客貨車，經過附近住處內菜園時，持鋸子竊取樹幹1支及甘蔗5支，住戶發現後報警，莊翁辯稱，他以為是野生的樹，但案發地點與道路間明顯有鐵門作為分界，他被訴竊盜罪嫌，雙方調解成立，法官認他年事已高且竊盜情節輕微，判免刑。

案經住戶提告，據統計損失約2000元。莊翁坦承有持鋸子砍菜園內的樹木，「我以為是野生的樹」，他辯稱，沒有人在管理那片地。

檢方勘驗監視器畫面及現場照片，發現案發地點與道路間明顯有鐵門作為分界，鐵門上也裝有信箱及門牌，且自鐵門外即可看見白色房屋，鐵門內綠地明顯是告訴人住處一部分，認莊翁辯稱「我以為是野生的樹」等語，顯難採信，莊翁擅自進入他人住處盜砍植物行為，具有不法所有意圖甚明。