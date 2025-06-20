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撒冥紙、抬棺討債 法院判兩男徒刑還要給付精神慰撫金

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣賴、詹兩名男子從事殯葬業兼營「地下錢莊」，以撒冥紙和抬棺的方式討債，被債務人一狀告上法院，請求賠償精神慰撫金。賴男未到庭，詹男陳稱沒能力負擔。彰化地方法院審結，判處兩人應連帶給付精神慰撫金15萬元。可上訴。

據了解，賴、詹二人用撒冥紙和抬棺的方式，向兩人討要到47萬多元，其中一人認為賴、詹二人找錯對象，根本不是他借錢，抬棺討債一事鬧得全村皆知，議論紛紛，讓他高齡90歲且罹患多種慢性疾病的媽媽到現在仍害怕，兄弟姊妹也不敢回家，他要求名譽及精神慰撫賠償1千萬元但談判破局。

另一人報警並提告，賴、詹二人因涉犯加重重利罪被判處有期徒刑6月、4月。被害人主張因賴、詹二人到他的住處撒冥紙、擺放棺材，使他感受生命和身體被威脅、精神上痛苦，請求二人賠償精神慰撫金。賴無故未出庭，詹男在地院審理時陳稱想和解，但沒能力負擔，對被害人主張沒意見。

彰化地院審酌，賴、詹二人與被害人有金錢糾紛，卻未思以正當合法途徑解決，竟前往對方住處撒冥紙、擺放棺材，致被害人心生恐懼，認其生命及身體有遭受危害的可能，造成原告受有精神痛苦，兼衡兩人工作收入、家庭和經濟狀況，認為被害人請求二人賠償的15萬元精神慰撫金，應屬適當。

彰化地方法院除了判處兼營地下錢莊的賴、詹二男徒刑，又因他們抬棺抗議，判決應連帶賠償精神慰撫金給被害人。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院除了判處兼營地下錢莊的賴、詹二男徒刑，又因他們抬棺抗議，判決應連帶賠償精神慰撫金給被害人。記者簡慧珍／攝影

討債 棺材 地下錢莊

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