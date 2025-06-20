快訊

李正皓遭噴辣椒水！21歲男稱因行車糾紛引不滿 否認遭指使

擊敗南韓、完封日本！統一獅1995年亞洲超級棒球賽奪冠證明台灣實力

整理包／在你的選區嗎？7月26日罷免投票 24名成案立委名單一次看

監造台鐵電梯工程涉索賄 建築師二審仍被判7年6月

中央社／ 台北20日電

台鐵示意圖。報系資料照／記者余承翰攝影
台鐵示意圖。報系資料照／記者余承翰攝影

葉姓建築師台鐵委託，監造宜蘭二結與羅東火車站電梯工程涉向營造商索賄166萬元，協商破局後遭檢舉。一審判葉男7年6月徒刑，經上訴，二審日前仍維持原判，可上訴。

一審的宜蘭地方法院判決指出，交通部台灣鐵路管理局（現改制為國營台灣鐵路股份有限公司）於民國107年間辦理宜蘭轄內各車站無障礙電梯新建工程，由葉男得標規劃設計與監造；二結與羅東站工程於109年間由某營造商以新台幣3320萬元得標。

判決表示，營造商工務經理、工地主任109年2月間拜訪葉男，會面過程中，葉男以手勢比出「5」，並寫下「5%」的字條，要求支付相當於工程款5%的賄款，即166萬元。

不過，經理、主任當場未答應，返回公司後與高層商議，並多次與葉男協商其他支付條件金額，均遭拒絕。此後，工程進度屢遭葉男刁難，營造商遂向台鐵檢舉。

法官認為，葉男受政府機關委託，執行與國家公權力有關事項，屬貪污治罪條例所稱委託公務員。

一審認定，葉男雖否認犯行，但依工務經理與葉男間的簡訊內容，認定其涉犯貪污治罪條例公務員對職務上行為要求賄賂罪，事證明確，判處有期徒刑7年6月，褫奪公權3年。

經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，一審判決認事用法無不合，量刑亦屬妥適，駁回上訴，維持原判，可上訴。

電梯 羅東 建築師 宜蘭 台鐵

延伸閱讀

超思案告邱毅一審無罪！陳吉仲研議上訴揭2年前專案進口原因

中火用煤超標...北高行判中市府勝訴 環境部將提上訴

物價飆漲！廠商請求台南市府給付工程款2460萬 法官只判給一半

新北汐止車站手扶梯、電梯常壞 今年先換2部電梯

相關新聞

欠罰鍰鬧有用？行政執行署宜蘭分署竟撤銷拍定 最高行政法院認定違法

陳姓男子欠繳1萬8000元交通違規罰單，行政執行署宜蘭分署查封拍賣房產，林姓女子得標取得所有權，但經監察院調查、陳聲明異...

律師劉韋廷接名門遺產案卻製不實文書 高院判拘役50日給緩刑自新

律師劉韋廷11年前接辦遺產糾紛案，被控偽造私文書，檢方不起訴，案經台北地院裁定交付審判及檢察官追加起訴，北院判劉5月得易...

前央視記者王志安上「夜夜秀」遭禁入境5年 打官司結果曝光

中國中央電視台前記者王志安去年來台，參加網路節目「賀瓏夜夜秀」評論民進黨選舉造勢時，影射利用已故罹患罕見疾病的不分區立委...

高雄大樹光電場濫墾案 橋頭地檢署主動分案調查

高雄市大樹區和山里多達51公頃的山坡地被開發為太陽能光電場，引發地方民怨反彈，深怕「成為下一個小林村」，民代更質疑「為了民進黨的非核家園而剷平山頭無比荒謬」，高雄市府前天已要求能源署撤銷許可、終止開發，橋頭地檢署今天證實已將分案調查偵辦。

台南光電弊案開庭審理！經發局承辦人員作證「有地主倒填日期」露端倪

南檢偵辦光電業者力暘集團與市府經發局共謀小二甲禁令解套方案，以規避繁瑣審查程序及減省申請開發支出費用，起訴前局長陳凱凌及...

轉賣回收乾電池！台中清潔隊員犯15個貪汙重罪 法院判免刑原因曝光

台中市環保局鄭姓臨時人員開資源回收車時，前後15次侵占117.5公斤的乾電池變賣獲利1526元遭檢舉，被依15個貪汙侵占...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。