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欠罰鍰鬧有用？行政執行署宜蘭分署竟撤銷拍定 最高行政法院認定違法

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

陳姓男子欠繳1萬8000元交通違規罰單，行政執行署宜蘭分署查封拍賣房產，林姓女子得標取得所有權，但經監察院調查、陳聲明異議，宜蘭分署撤銷拍定、所有權移轉登記。林女提行政訴訟，台北高等行政法院認為宜蘭分署處分違法，應給付她74萬4600元。分署上訴，最高行政法院認定分署無理而駁回確定，但給付金額部分廢棄，發回北高行地方行政訴訟庭。

陳因多次酒駕、未依車道行駛、無照駕駛，又不依規定參加道路交通安全講習等，積欠1萬8000元罰鍰未繳，位於基隆市中山區的房產被宜蘭分署查封拍賣；林2020年1月6日以135萬5400元得標買下房產，取得不動產權利移轉證書，同年3月26日辦妥所有權移轉登記。

陳不滿欠繳1萬多元罰鍰房子就被拍賣，陳母還前往宜蘭分署「下跪陳情」。監察院介入調查，行政執行署要求宜蘭分署說明是否未考量陳欠繳罰鍰金額，直接拍賣不動產，導致陳無家可歸？宜蘭分署強調依法辦理，處分沒有過當。

接著陳以宜蘭分署未將房產公告為不點交、超額查封拍賣、有違公平合理原則為由，聲明異議，宜蘭分署受理並撤銷拍定、撤銷塗銷查封登記、命地政事務所撤銷林女的所有權移轉登記，林女聲明異議被駁回，改提行政訴訟。

北高行認為行政執行是具體實現國家公權力，具高度公益性，執行程序終結不僅義務人或利害關係人不得再聲明異議，也不容許行政執行機關撤銷拍定，以免危害公益。北高行指出不動產拍賣程序已終結，宜蘭分署不可以自行撤銷拍定，但宜蘭分署竟然撤銷不動產拍定處分，並重新查封房產，甚至在欠缺法源依據下，命地政事務所撤銷林女已辦妥的所有權移轉登記，恣意剝奪林女財產權，確實違法。

北高行認為宜蘭分署侵害林女的財產權，符合國家賠償要件，而林女取得不動產所有權後，已與他人議定用210萬元價格出售房產，並收取定金，林女可請求74萬4600元喪失轉售利益。

宜蘭分署上訴，最高行政法院指出不動產的拍賣程序，依行政執行法第26條準用強制執行法第97條、第98條第1項規定，是以拍定人繳足價金，領得執行機關所發給權利移轉證書，即取得拍賣的不動產所有權，拍賣程序即終結。拍賣程序終結後，拍定人既已依法直接取得拍賣的不動產所有權，形成新的私法上法律秩序，為維護人民對於行政執行制度的信賴及私法上法律秩序的安定性，並保障拍定人的財產權及交易安全，不僅義務人或利害關係人已不得聲明異議，也不容行政執行機關再行撤銷拍定，以除去所有權移轉的效果。

最高行政法院認定原處分違法，宜蘭分署請求廢棄無理，此部分應駁回。不過林姓女子的兒子表示買房是為了「自住」，事後求償時卻說有2020年3月30日的買賣契約書，與常情不符，最高行認為可疑。

宜蘭分署執行不動產拍賣時，曾委託不動產估價師事務所勘估當時總價為187萬9000元，最高行認為北高行未審酌估價報告書，直接以林女提出的買賣合約書作為損害賠償計算基礎，因而要宜蘭分署給付74萬4600元，金額審認不明，此部分發回更審。

陳姓男子滯欠1萬8千元罰鍰致房屋被行政執行署宜蘭分署拍賣，宜蘭分署事後卻撤銷拍賣程序，讓得標的林姓女子不滿而提行政訴訟，最高行政法院今認定宜蘭分署原處分違法。圖／聯合報系資料照
陳姓男子滯欠1萬8千元罰鍰致房屋被行政執行署宜蘭分署拍賣，宜蘭分署事後卻撤銷拍賣程序，讓得標的林姓女子不滿而提行政訴訟，最高行政法院今認定宜蘭分署原處分違法。圖／聯合報系資料照

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