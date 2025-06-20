律師劉韋廷接名門遺產案卻製不實文書 高院判拘役50日給緩刑自新

律師劉韋廷11年前接辦遺產糾紛案，被控偽造私文書，檢方不起訴，案經台北地院裁定交付審判及檢察官追加起訴，北院判劉5月得易科罰金之刑，最高法院撤銷一、二審判決並發回北院，更一審去年1月改判劉無罪。檢方上訴，台灣高等法院依行使業務上登載不實文書罪處拘役50日，緩刑2年，並提供160小時義務勞務。

劉韋廷2014年受託處理台北市洪火鐲家族「世都大樓」的產權案，他代表其中2名繼承人召開臨時股東會，被控不法行使股東權利犯偽造文書罪，檢方偵查處分不起訴確定。洪火鐲的兒子洪祺祥聲請交付審判獲准，洪也向台北地檢署提告，檢察官偵查後追加起訴。

案經纏訟，北院更一審時，被告包括洪祺禎、洪祺祓、律師劉韋廷與王奕仁4人。劉辯稱世都公司已面臨無法正常繳納稅捐費用，召開臨時會確有必要，而且，召開股東臨時會沒有損害全體繼承人的權益，他沒有行使偽造文書犯意。

北院更一審認為股東臨時會的記載等方式，未冒用他人名義填載，反而促使民事法院能清楚採認及進行法律評價，依事證，不能證明劉韋廷犯罪，改判他無罪。

檢察官上訴，高院調查發現，日月文化公司法人股東代表李傑儀、邱玉萍在股東臨時會頻頻表示反對意見，指名洪祺祥、洪祺福分別以存證信函、電子郵件於臨時股東會召開前明確表示不同意行使股權，但發言不僅遭洪祺禎阻止，王奕仁甚至以「沒有必要回答你的問題」迴避質問，劉韋廷則對發言置若罔聞，一邊以手勢示意事務所人員繼續會議，執意進行會議。

高院認為劉韋廷身為律師，不僅未加思索、互相討論，還全然未回應、置之不理，證明4名被告明知行使股權須得全體共同共有人同意，在未得洪祺祥、洪祺福同意下，卻仍如此，4人犯行使業務上登載不實文書罪。

洪祺祥表示，洪祺禎召開股東會向市政府申請時，就以不實股數申請，沒有向世都公司申請最新的股東名冊，他也請律師發函給洪祺禎表示不能行使他的股權、父親洪火鐲該有的股權，他覺得對他的權益損失很大。

時任世都公司代理董事長陳澐萱在偵查中證稱，和洪火鐲是同居、男女朋友關係，由她照顧生活，洪火鐲生前的醫療、看護費用及生後喪葬費用是洪火鐲委託洪祺祥支付的，將保險箱鑰匙交由洪祺祥使用。她說，洪火鐲生前提到世都公司未來股權規劃要全部收回，並說全部登記給洪祺祥，由洪祺祥出錢買回，當時洪火鐲請律師到家裡，洪火鐲跟洪祺禎曾為此起爭執。

高院指出，劉韋廷的律師事務所網頁資料在專長領域寫「公司股權爭奪」，在洪祺祥、洪祺福表達反對後，如果無視異議仍執意進行，不合業務正當行為，劉的辯詞不足採，一審判無罪不當。

高院在判決中表示，4名被告中，劉韋廷、王奕仁的不法程度較洪祺禎、洪祺祓高，且就「貢獻程度」來看，劉也比王高，判劉拘役50日，得易科罰金。因劉沒有前科，高院審酌他應知警惕，給予緩刑以啟自新。

其他3名被告分別被判30至40日不等拘役，也都獲緩刑2年，但4人均提起上訴。