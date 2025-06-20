快訊

獨／肉搏戰！盧秀燕要登場 明現身藍營北北基反惡罷造勢

神秘買單是誰？ 台積電最後一盤爆3.86萬張收1055元

台中五億高中生案…夏男被控殺人 台中高分檢不起訴確定

聽新聞
0:00 / 0:00

前央視記者王志安上「夜夜秀」遭禁入境5年 打官司結果曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

中國中央電視台前記者王志安去年來台，參加網路節目「賀瓏夜夜秀」評論民進黨選舉造勢時，影射利用已故罹患罕見疾病的不分區立委候選人陳俊翰催票，被內政部廢止觀光活動停留許可並註銷許可證，且5年內禁止入境，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院判王敗訴，可上訴。

王志安2019年被中國全網封殺之後，離開大陸到日本居住，他2023年向移民署申請來台觀光，獲核發許可證，而他2024年1月7日持許可證入境，同年月20日應邀參與「賀瓏夜夜秀」。

王志安節目中形容民進黨選舉造勢「有歌星，有前面鋪墊的，還有把殘疾人推上去煽情的」、「淚點要來的時候，音樂一起，然後那個殘疾人馬上說：支持民進黨，搶救王義川」，相關言論受到爭議，內政部移民署廢止許可並註銷許可證，且自王志安2024年1月21日出境後，管制5年不予許可來台觀光。

王志安提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟，他主張無償參與網路節目與一般觀光客在社群分享旅遊經驗相同，且符合台灣教育部字典對觀光一詞，包含「參觀他國的文物制度、政教習俗」的解釋，並沒有違反觀光目的，且他針對台灣選舉發表評論，也難以認定危害台灣或民眾福祉的具體重大危險。

王志安認為，他在台期間，沒有從事任何犯罪或危害公共利益的行徑，縱使他言論失當，也應給予改過機會，但他卻被處分不得入境5年，處分違反比例原則，且處分未能秉持行政中立，恣意以「搶救王義川」等令執政黨不悅的言論，作為裁量考量，引用不相干的身權法規定，有裁量瑕疵，請求法院撤銷處分。

北高行認為，王志安是以觀光為由申請來台，但他在台受邀上節目發言，並非「參觀他國文物制度、政教習俗」等範疇，他若欲來台參與節目，應依相關規定申請入出境許可證，內政部處分僅涉及王是否可以觀光為由來台，並未禁止他依其他法令申請入台。

北高行指出，王志安來台觀光期間應邀上節目，確實從事與許可目的不符的活動，內政部處分及訴願認事用法並沒有違誤，因此判決王敗訴。

王志安（左二）去年初來台上「賀瓏夜夜秀」節目，評論台灣選舉的言行引發爭議，遭內政部五年內禁止入境，他提行政訴訟被駁回。圖／翻攝自STR Network - 薩泰爾娛樂臉書
王志安（左二）去年初來台上「賀瓏夜夜秀」節目，評論台灣選舉的言行引發爭議，遭內政部五年內禁止入境，他提行政訴訟被駁回。圖／翻攝自STR Network - 薩泰爾娛樂臉書

陳俊翰 賀瓏夜夜秀 王志安 央視 內政部

延伸閱讀

5千餘人補件喪失原籍證明 移民署籲遇狀況快反映

繳付大陸喪失原籍證明期限將至！移民署警告別不理：將註銷台戶籍

內政部：前瞻第5期65億 聚焦改善人本環境淨零建築

物資搬空、瑞士外交官住宅遇襲 央視記者嘆：德黑蘭已無安全地方

相關新聞

前央視記者王志安上「夜夜秀」遭禁入境5年 打官司結果曝光

中國中央電視台前記者王志安去年來台，參加網路節目「賀瓏夜夜秀」評論民進黨選舉造勢時，影射利用已故罹患罕見疾病的不分區立委...

律師劉韋廷接名門遺產案卻製不實文書 高院判拘役50日給緩刑自新

律師劉韋廷11年前接辦遺產糾紛案，被控偽造私文書，檢方不起訴，案經台北地院裁定交付審判及檢察官追加起訴，北院判劉5月得易...

高雄大樹光電場濫墾案 檢方在各界壓力下要分案調查了

高雄市大樹區和山里多達51公頃的山坡地被開發為太陽能光電場，引發地方民怨反彈，深怕「成為下一個小林村」，民代更質疑「為了...

台南光電弊案開庭審理！經發局承辦人員作證「有地主倒填日期」露端倪

南檢偵辦光電業者力暘集團與市府經發局共謀小二甲禁令解套方案，以規避繁瑣審查程序及減省申請開發支出費用，起訴前局長陳凱凌及...

轉賣回收乾電池！台中清潔隊員犯15個貪汙重罪 法院判免刑原因曝光

台中市環保局鄭姓臨時人員開資源回收車時，前後15次侵占117.5公斤的乾電池變賣獲利1526元遭檢舉，被依15個貪汙侵占...

超思案告邱毅一審無罪！陳吉仲研議上訴揭2年前專案進口原因

前立委邱毅2023年評超思案，指農業部前部長陳吉仲把油水交給特定業者，遭陳提告加重誹謗，台北地院昨判邱無罪。陳吉仲今天指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。