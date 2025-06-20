前央視記者王志安上「夜夜秀」遭禁入境5年 打官司結果曝光

中國中央電視台前記者王志安去年來台，參加網路節目「賀瓏夜夜秀」評論民進黨選舉造勢時，影射利用已故罹患罕見疾病的不分區立委候選人陳俊翰催票，被內政部廢止觀光活動停留許可並註銷許可證，且5年內禁止入境，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院判王敗訴，可上訴。

王志安2019年被中國全網封殺之後，離開大陸到日本居住，他2023年向移民署申請來台觀光，獲核發許可證，而他2024年1月7日持許可證入境，同年月20日應邀參與「賀瓏夜夜秀」。

王志安節目中形容民進黨選舉造勢「有歌星，有前面鋪墊的，還有把殘疾人推上去煽情的」、「淚點要來的時候，音樂一起，然後那個殘疾人馬上說：支持民進黨，搶救王義川」，相關言論受到爭議，內政部移民署廢止許可並註銷許可證，且自王志安2024年1月21日出境後，管制5年不予許可來台觀光。

王志安提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟，他主張無償參與網路節目與一般觀光客在社群分享旅遊經驗相同，且符合台灣教育部字典對觀光一詞，包含「參觀他國的文物制度、政教習俗」的解釋，並沒有違反觀光目的，且他針對台灣選舉發表評論，也難以認定危害台灣或民眾福祉的具體重大危險。

王志安認為，他在台期間，沒有從事任何犯罪或危害公共利益的行徑，縱使他言論失當，也應給予改過機會，但他卻被處分不得入境5年，處分違反比例原則，且處分未能秉持行政中立，恣意以「搶救王義川」等令執政黨不悅的言論，作為裁量考量，引用不相干的身權法規定，有裁量瑕疵，請求法院撤銷處分。

北高行認為，王志安是以觀光為由申請來台，但他在台受邀上節目發言，並非「參觀他國文物制度、政教習俗」等範疇，他若欲來台參與節目，應依相關規定申請入出境許可證，內政部處分僅涉及王是否可以觀光為由來台，並未禁止他依其他法令申請入台。