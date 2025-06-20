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台南光電弊案開庭審理！經發局承辦人員作證「有地主倒填日期」露端倪

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

南檢偵辦光電業者力暘集團與市府經發局共謀小二甲禁令解套方案，以規避繁瑣審查程序及減省申請開發支出費用，起訴前局長陳凱凌及力暘總裁古盛煇等15人涉貪汙等罪，台南地院今傳喚經發局人員作證，指聯審會上反映有地主倒填日期狀況，是否涉有造假之嫌即多所討論。

台南地院傳喚經發局周姓、蔡姓承辦人員到庭作證，被告前局長陳凱凌、力暘總裁古盛煇、經發局能源科前專員邱馨誼等人出庭，並由律師詰問2證人。

周在檢方偵訊時證稱，有土地後來分割之後，現任地主倒填日期的狀況，曾向當時的聯審會主席反應，是否有造假的嫌疑，把它剔除出來。然而，有委員主張不能因為業者附錯資料，就講人家造假。周認為，已經3年了，還沒審定，業者有哪些土地，應該都知道，至少提供相關土地清冊，如果不在清冊的土地就當作是不符合原則。

周當庭表示，前局長陳凱凌曾於最後一次擔任聯審會主席也詢問他，他要求「要有法律依據」，最後陳表示會將相關疑問丟溝通平台解決。

面對周的說法，古盛煇、陳凱凌等委任律師詢問，是否曾在審查過程感受外界壓力，而不能陳述意見或修改審查意見？或暗示、關說要放水，甚至「要求一定要它通過」等，他都回答「沒有」。

他指出，前局長在科長會議上，指政院副院長開會要求，有些案件比較慢，對審查進度祭出獎懲，快的給予記功，慢的給予懲處。然而，律師詢及記憶中有同事因此被懲處嗎？「不知道」他也透露2年半換了4位科長。

台南地院傳喚台南市府經發局周姓、蔡姓承辦人員到庭作證，被告前局長陳凱凌、力暘總裁古盛煇、經發局能源科前專員邱馨誼等人出庭。圖／本報資料照
台南地院傳喚台南市府經發局周姓、蔡姓承辦人員到庭作證，被告前局長陳凱凌、力暘總裁古盛煇、經發局能源科前專員邱馨誼等人出庭。圖／本報資料照

陳凱凌 律師 台南

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