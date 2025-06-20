超思案告邱毅一審無罪！陳吉仲研議上訴揭2年前專案進口原因

前立委邱毅2023年評超思案，指農業部前部長陳吉仲把油水交給特定業者，遭陳提告加重誹謗，台北地院昨判邱無罪。陳吉仲今天指出，邱的言論完全誣衊，自己經得起考驗，會與律師研議是否上訴，陳吉仲說，當初蛋荒採專案進口就是顧及農民，不想降關稅，但因外界不實言論，若再有蛋荒，恐怕農業部不會再用專案進口。

國內前年蛋荒爆發進口蛋爭議，邱毅當年9月3日在臉書指超思負責人秦語喬的老公曾從事蛋品貿易，與陳吉仲是老友，秦女老公過世後，陳吉仲特別照顧老友遺孀，所以把這個有油水的生意交給秦語喬做。同月5日又在YouTube發布影片，指控有人把油水交給特定業者、官商勾結、發災難財。

陳吉仲對邱毅自訴加重誹謗罪，指邱毅不實言論造成國人恐慌，更侵害他的名譽。台北地院昨判邱毅無罪，可上訴。

陳吉仲今天到花蓮參加瑞穗鄉農會推廣大樓暨文旦加工廠開幕典禮，受訪指出，他30多年前還在讀大學、研究所，怎麼可能認識秦語喬的丈夫，邱毅言論誣衊他個人的聲譽，強調自己百分之百經得起考驗，因還沒收到判決書，不清楚判決理由，將與律師研議是否上訴。

陳吉仲表示，邱毅的言論不是事實，影響個人聲譽，他當然無法接受，但更關心的是農業產業要向前走，對於政務官個人要怎麼攻擊都沒關係，但不能影響到農業。幾年前文旦柚盛產不少報導指出大果被任意丟棄，還形容是「文旦柚之亂」，這樣的報導都是在傷害這個產業。