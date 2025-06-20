快訊

雨神報到！新北10縣市大雨特報 大雷雨轟「這2地」

重慶南路爆衝釀8傷！78歲老董未現身警局 律師說話了

黑熊開冰箱找食物！17歲老狗奮勇對峙畫面曝光 主人醒來見戰況嚇壞

聽新聞
0:00 / 0:00

超思案告邱毅一審無罪！陳吉仲研議上訴揭2年前專案進口原因

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

前立委邱毅2023年評超思案，指農業部前部長陳吉仲把油水交給特定業者，遭陳提告加重誹謗，台北地院昨判邱無罪。陳吉仲今天指出，邱的言論完全誣衊，自己經得起考驗，會與律師研議是否上訴，陳吉仲說，當初蛋荒採專案進口就是顧及農民，不想降關稅，但因外界不實言論，若再有蛋荒，恐怕農業部不會再用專案進口。

國內前年蛋荒爆發進口蛋爭議，邱毅當年9月3日在臉書指超思負責人秦語喬的老公曾從事蛋品貿易，與陳吉仲是老友，秦女老公過世後，陳吉仲特別照顧老友遺孀，所以把這個有油水的生意交給秦語喬做。同月5日又在YouTube發布影片，指控有人把油水交給特定業者、官商勾結、發災難財。

陳吉仲對邱毅自訴加重誹謗罪，指邱毅不實言論造成國人恐慌，更侵害他的名譽。台北地院昨判邱毅無罪，可上訴。

陳吉仲今天到花蓮參加瑞穗鄉農會推廣大樓暨文旦加工廠開幕典禮，受訪指出，他30多年前還在讀大學、研究所，怎麼可能認識秦語喬的丈夫，邱毅言論誣衊他個人的聲譽，強調自己百分之百經得起考驗，因還沒收到判決書，不清楚判決理由，將與律師研議是否上訴。

陳吉仲表示，邱毅的言論不是事實，影響個人聲譽，他當然無法接受，但更關心的是農業產業要向前走，對於政務官個人要怎麼攻擊都沒關係，但不能影響到農業。幾年前文旦柚盛產不少報導指出大果被任意丟棄，還形容是「文旦柚之亂」，這樣的報導都是在傷害這個產業。

陳吉仲也說，非專業評論傷害到整個雞蛋產業，未來農業部門要做產銷調節會遇到很多壓力。當初發生蛋荒農業部堅持不降關稅，就是擔心關稅一降，國外雞蛋進來，直接降價，小農就不見了，顧慮的是消費者和農民，專案進口是非常辛苦的事，也絕無外界報導的貪汙、圖利，現在若台灣再發生一次蛋荒，絕對不會再專案進口了。

農業部前部長陳吉仲今天到花蓮參加瑞穗鄉推廣大樓開幕活動。記者王燕華／攝影
農業部前部長陳吉仲今天到花蓮參加瑞穗鄉推廣大樓開幕活動。記者王燕華／攝影

陳吉仲 邱毅 農業部 超思

延伸閱讀

撤銷中火1800萬罰款敗訴！廖偉翔喊話環境部：懸崖勒馬

影／撤銷中火罰款環境部敗訴 盧秀燕籲台電：快把1800萬繳一繳

美國對等關稅90天緩徵期7月9日屆滿 高盛：川普不會恢復高關稅

中火用煤超標...北高行判中市府勝訴 環境部將提上訴

相關新聞

超思案告邱毅一審無罪！陳吉仲研議上訴揭2年前專案進口原因

前立委邱毅2023年評超思案，指農業部前部長陳吉仲把油水交給特定業者，遭陳提告加重誹謗，台北地院昨判邱無罪。陳吉仲今天指...

死囚鄭武松20年未執行...他寫信給法務部「一心求死」 聲請再審結果曝光

死囚鄭武松因殺害前妻和陳姓工頭而於2005年判處死刑定讞，至今尚未執行，他曾投書本報、寫信給法務部求死，並表示關到死比伏...

高雄大樹光電場濫墾案 檢方在各界壓力下要分案調查了

高雄市大樹區和山里多達51公頃的山坡地被開發為太陽能光電場，引發地方民怨反彈，深怕「成為下一個小林村」，民代更質疑「為了...

台南光電弊案開庭審理！經發局承辦人員作證「有地主倒填日期」露端倪

南檢偵辦光電業者力暘集團與市府經發局共謀小二甲禁令解套方案，以規避繁瑣審查程序及減省申請開發支出費用，起訴前局長陳凱凌及...

轉賣回收乾電池！台中清潔隊員犯15個貪汙重罪 法院判免刑原因曝光

台中市環保局鄭姓臨時人員開資源回收車時，前後15次侵占117.5公斤的乾電池變賣獲利1526元遭檢舉，被依15個貪汙侵占...

高雄國中生狀告優秀師霸凌求償30萬敗訴 法官：本就教育管教自主權

高雄市一名Z姓國中生因為不滿老師多次針對他，認為被老師損及人格尊嚴、身心健康及受教權，質疑被老師霸凌但向學校申訴無果，憤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。