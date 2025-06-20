反廢死要「強姦」廢死聯盟判刑 法官：不尊重多元價值觀

洪姓男子反對廢死，致電台灣廢除死刑推動聯盟表示要「強姦」對方。聯盟成員提告，洪被聲請簡易判決處刑，台北地方法院審理，日前依恐嚇危安罪判洪有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

洪2024年10月8日至11月15日接續致電「廢死聯盟」辦公室，動輒以諸多粗鄙穢語騷擾、甚至聲稱欲「強姦」對方，聯盟職員認遭受恫嚇，向檢警提告，檢方查辦洪。

法院審理認為，洪的行為顯令廢死聯盟辦公室的成員心生畏懼，危害聯盟成員人身安全，依一般觀念，在刑法評價上應僅論以一罪。

判決指出，洪未能尊重民主社會中存在的多元價值觀，僅因對廢死聯盟心生不滿，竟不思以正當途徑表達其個人意見，動輒致電廢死聯盟辦公室並率以粗鄙穢語騷擾之、復口出欲強姦對方等恫嚇言語，使對方心生恐懼。