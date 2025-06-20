重慶南路大車禍肇事翁「人沒到警局」 委託律師提陳報狀
78歲邱姓老翁日前在重慶南路無照駕駛肇事，後續7人提告。邱翁今天應赴警局說明，僅委任律師提陳報狀；警方說，邱翁稱此事影響社會感到抱歉，整理資料後將移交檢方偵辦。
台北市警察局中正一分局於5月23日下午2時許獲報，重慶南路1段有輛汽車不明原因碰撞多車釀禍。經查肇事為邱姓男子，除無照駕車並衝撞前方2輛機車、3輛汽車及1輛公車，包含邱姓老翁在內共8人受傷。
此案後續7人提告，因事發迄今逾3週，轄區警方17日表示，已通知肇事的邱姓老翁本週內赴警局說明，待釐清案情後再做後續相關處置。
肇事的邱姓老翁原本今天要赴僅警局說明案情，警方說，邱姓老翁委任律師到場後提出陳報（答辯）狀，針對包含此案件的陳述內容，邱翁也提到此事件影響社會大眾感到抱歉，後續會負起相關責任。待綜整此案的相關內容後，案件將移交台北地檢署偵辦。
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