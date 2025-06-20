非法越南狗肉販售集團頭份倉庫曝光 查扣800公斤肉品

新竹縣流浪動物珍愛協會昨在臉書發文指出，近日在苗栗縣頭份地區查獲全台規模最大的非法越南狗肉販售集團的冷凍倉庫之一，現場發現了大量動物遺體整整6大冰櫃，經苗縣府農業處及動防所配合前往查處並立即送檢，以查明受害動物物種。

據了解，動保團體2個多月前在頭份市郊外的珊珠湖山區，發現該處倉庫有疑似外籍移工宰殺保育類動物及貓狗情形，於是開始注意，後來4月26日立委江和樹在台中爆料有移工殺狗殺石虎後，這處租屋處就再也沒人出現。

新竹動保團體前天下午會同新竹縣政動防所及頭份警方，請來屋主開門進入，發現有一些山羌，山豬，水鹿等非保育類的動物肉體，另外還有幾包不明肉塊，動保團體懷疑是貓狗，目前苗栗縣動保所已送驗DNA比對來確定物種。

發文指出，該集團一年販售狗肉超過2萬9000公斤，非法收益近2千萬元，尚未計入山羌、水鹿、山羊、果子狸、幼獾，更有石虎、穿山甲等一、二級國家保育野生動物。

前天現場發現了大量動物遺體整整六大冰櫃都是滿的，查扣成堆整隻山羌，整頭水鹿、山豬，狗肉及數十尾狗尾巴，其他來源不明肉品，總重量超過800公斤，現場畫面令人怵目驚心，這些冰冷的數字背後，是許多生命的哀歌，「這不僅是對法律的挑戰，更是對自然與生命的漠視。」

協會總幹事湯宏正博士表示，該可疑倉庫調查歷時半年，調查過程一波三折，還面臨諸多外在干擾與阻力，就連原屋主也抱怨經常跳電，承租的越籍移工跑路後，最後連電費也沒付清，更不知道如何處理這些冰櫃內肉品。

他強調，這場行動只是長遠保育工作中的一環，除了打擊非法集團，更重要的是提醒社會「犬貓、野生動物不是商品，牠們本該屬於家中、森林與自然，不該出現在餐桌與冰櫃中。」希望能從根本阻斷非法野生動物及犬貓交易的管道，讓山林的寧靜與動物的尊嚴得以恢復。