獨／高雄知名市集La Rue承辦人欠數百萬遭通緝 網喊大快人心

高雄知名市集La Rue去年9月起爆發辦音樂節拖欠攤商款項，又片面取消11月島嶼音樂祭活動，受害者估計逾300人，欠款逾數百萬；洪姓負責人被控詐欺未到庭本月初被通緝，消息瘋傳，讓網友喊「大快人心」；據了解，洪被通緝後又到庭，通緝身分業經檢方撤銷。

La Rue去年9月起爆發積欠廠商、音樂公司、消費者售票爭議事件，高雄市議員許采蓁去年10月25日曾偕3名受害粉絲舉行記者會，痛批La Rue處理這起退票消費糾紛，態度擺爛。

許采蓁在記者會中指出，這場音樂節吸引海外歌迷，有人還沒來過台灣，結果卻被迫取消行程，對台灣的初體驗非常失望，高雄市努力創建音樂活動品牌，卻讓台灣被人看笑話，要求高市府日後務必慎選合作對象。

La Rue當時曾公開表示，公司已於官方社群平台發佈退票辦法及進度說明，關於自辦音樂節停辦一事9月底也說明緣由；對外界評論，公司尊重各界聲音，相關行政事項，已依照社群公告辦法辦理，此事不再多做回應。

欠款爭議後，受害者初估逾300人，被欠票款恐逾百萬元；至少有33名消費者及廠商向警方提告La Rue洪姓負責人涉嫌詐欺，案經檢方開庭，洪男均未到庭說明，被高雄地檢署發布通緝。

有網友6月5日在網路社群Threads貼出收到檢方通知洪男遭通緝的通緝書，指今天最大快人心的事，就是島嶼音樂祭主辦的老闆被通緝啦，貼文引發不少受害者回應。

有表演樂團指出，去年差點拿不到演出費用，三催四請，最後說要採取法律行動才肯匯款，怒批「是最敢把合約當作視若無睹的廠商」。有2名消費者因刷卡買島嶼音樂節票2800元要不回，向中華民國消費者文教基金會申訴，消基會居中協調，但La Rue卻置之不理，消基會因此將訊息公布在官網告誡。

不少承辦島嶼音樂節活動的廠商回應原PO，批評都沒收到任何回覆，「Larue態度整個擺爛」、「沒消沒息超傻眼」；另有網友指，「可笑的是，這間公司即使到處積欠款項，到現在還是一直承接到縣市政府主辦的市集活動」、「為何欠錢的老是可以辦音樂祭」。

據了解，洪姓負責人被受害者控告詐欺，未依約出庭，的確遭高雄地檢署發布通緝，後疑因自知法網難逃，又向檢方報到，目前通緝身分已遭撤銷。