新北男售屋欠稅349萬管收20天 急辦分期先繳100萬獲釋

新北市胡姓男子3年前出售房屋欠稅349萬元，今年5月底遭行政執行署新北分署向法院聲請管收獲准，執行20天後急辦分期先繳100萬於日前獲釋。

年約50歲胡姓男子2022年出售位於桃園市大溪區房地，經代書提醒仍未在規定期限內自動報繳房屋及土地所得稅，國稅局追課本稅242萬餘元並裁處罰鍰107萬餘元，2023年8月移送新北分署執行，經查其銀行存款，僅徵得600元，尚欠349萬餘元。

行政執行官細心調查發現，胡男出售房屋及土地的價金結餘款322萬餘元，在匯入其銀行存款帳戶後，立即匯30萬元至母親銀行存款帳戶，其餘款項則分次提領現金殆盡，其中1筆提領金額高達260萬元。行政執行官詢問相關金流，胡男表示，之前購屋時曾向母親借款，匯款30萬元是清償還給母親的欠款；提領260萬元現金部分，其中150萬元是清償綽號「阿明」債務，卻不知「阿明」真實姓名，另將100萬元交給1名越南女子代為投資購買越南土地，因其欠稅被限制出境，不知所購買土地確實位於何處，相關借款及購地等事，胡男均未能舉證以實其說。

新北分署今年5月28日再度通知胡男到場履行義務，胡稱現以開車為業，每月最多僅能繳納1萬元，履行期將近30年，且無法提供擔保。行政執行官詢問後，認定胡男明顯能履行義務卻故意不履行，且有隱匿、處分應供執行財產情事，先依法暫予留置，當天向新北地院聲請管收獲准。隔天胡男通知母親到場，先辦理分期繳納並由母親擔任擔保人，其母親籌款3周後，今年6月17日先行繳納100萬元欠稅款，新北分署才將胡釋放。