連毆帶踹、8次推3歲繼子撞洗手台釀昏迷！狠父判7年10月刑

桃園吳男去年3月與劉女結婚後，至6月27日案情曝光期間，多次在工作超商及家中對3歲繼子拳腳、棍棒凌虐，不滿繼子大便在褲子上，竟連續8次推孩子撞洗手台昏迷，桃園地院依成年人故意對兒童犯傷害及殺人未遂罪，判應執行7年10月，可上訴。

起訴指出，24歲吳男2024年3月成為3歲童的繼父，是男童的主要照顧者，並經常帶男童到任職的超商上班，卻多次以拳頭或持「愛的小手」、棍棒毆打，造成男童全身受有瘀傷；去年4月14日晚間8時，吳於超商內拿棍棒打孩子，造成男童腳部紅腫、條狀傷痕及鼻側流血；6月26日深夜11時59分，因男童大便在褲子上，吳以右手抓男童頭髮拽至地上，造成男童正面著地，竟朝孩子全身踹擊9次，又徒手毆打4次，待男童從地上爬起側坐，又將男童踹飛老遠，造成孩子右臂2次重摔著地。

7月1日凌晨駕車載男童返回住處後，於1樓浴室內，因男童仍不承認便在褲子上，吳又持愛心小手打男童臀部2次，3次徒手毆打孩子全身，並將孩子推去撞洗手台後倒地至少8次，造成男童硬腦膜下出血、左眼眶和右鎖骨骨折、疑似肝及脾臟損傷及全身多處新舊瘀傷，後因男童失去意識趕緊送醫急診，虐童事件才曝光。檢認為吳男犯後態度不佳，依妨害幼童發育罪、家暴之殺人未遂罪起訴，建請從重量刑5年6月。

法院審理時，吳男承認長期毆打3歲繼子，聲稱自己也是「從小打到大」，「擔心孩子像他以前一樣成為不良少年」，但否認在浴室內有推倒男童，造成孩子撞上洗手台昏迷，更否認有殺人意圖。合議庭根據男童生母與舅舅證詞，加上吳也沒否認自己曾推倒男童7到8次的行為，足以認定吳就是在浴室裡推倒男童，讓孩子撞到洗手台，造成硬腦膜下出血。

此外，男童年僅3歲、體重約15公斤，吳卻朝孩子身體任意拳打腳踢，不可能不知暴力行為會傷到孩子的頭部和其他重要器官，甚或死亡。吳在返家後，又繼續毆打和推倒男童，最終導致孩子撞上洗手台後昏迷。這些暴力行為顯示，吳男對於繼子是否會因此死亡完全不在意，足以認定吳的犯行成立。

合議庭審酌，吳男是繼子的主要照顧者，卻對年幼無助的孩子施加嚴重肢體暴力，案發後還企圖推卸責任給男童的哥哥，並否認有殺人意圖，顯見毫無悔意，綜合被告的學歷、工作經驗、家庭與經濟狀況等各方面情節，量處適當之刑。

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