聽新聞
0:00 / 0:00
「饅頭媽」台中店面遭黑色賓士車撞...駕駛逃逸 她曝事前遭恐嚇
網紅饅頭媽「林榆芯」日前傳出感情風波，其被控介入已婚男子婚姻，9日先是男子經營的精品店遭車撞，11日其前男友的茶行也遭車撞，19日晚上有民眾目擊，饅頭媽位於南屯的店面「饅自然」遭1輛黑色賓士衝撞店外包裹後逃逸，警方已循線追人，饅頭媽也提出恐嚇、毀損告訴。
有民眾目擊，位於南屯區寶山東一街的店家「饅自然」今晚9點多遭1輛黑色賓士撞擊店外貨物，大量紙箱被撞到東倒西歪，賓士車則留在現場，居民也表示聽見撞擊巨響。
由於饅頭媽日前感情風波，其被控介入的人夫，還有前男友，各自在北屯區經營的精品店、茶行都接連遭人開車以類似手法撞擊，19日再傳自身經營店家被撞。
台中第四分局19日晚上7點多獲報，南屯區寶山東一街的電商店面外遭車輛撞擊，現場廖姓負責人表示，辦公時店外1輛小客車撞倒店門口堆放的包裹，駕駛隨即棄車離去，現場無人受傷，但包裹遭人撞壞、大門落地窗框凹陷。
警方已通知饅頭媽到派出所做筆錄，其表示19日凌晨就接獲不明人士用IG私訊恐嚇，該人稱妹妹遭林女的男性友人欺負，要林女請該男姓友人出面處理，沒多久就發生店面遭撞一事，懷疑是該名男子所為，並提出毀損、恐嚇等告訴。
另林女的男性友人說，因和前女友分手過程不愉快，認為IG私訊留言者，可能幫其前女友抱不平，才傳訊騷擾林女並毀損店面。
警方已查扣出衝撞的黑色賓士車，並鎖定接應駕駛的小客車車主身分，已通知兩輛小客車車主說明釐清案情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言