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「饅頭媽」台中店面遭黑色賓士車撞...駕駛逃逸 她曝事前遭恐嚇

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「饅頭媽」台中店面遭黑色賓士車撞...駕駛逃逸 她曝事前遭恐嚇

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

網紅饅頭媽「林榆芯」日前傳出感情風波，其被控介入已婚男子婚姻，9日先是男子經營的精品店遭車撞，11日其前男友的茶行也遭車撞，19日晚上有民眾目擊，饅頭媽位於南屯的店面「饅自然」遭1輛黑色賓士衝撞店外包裹後逃逸，警方已循線追人，饅頭媽也提出恐嚇、毀損告訴。

有民眾目擊，位於南屯區寶山東一街的店家「饅自然」今晚9點多遭1輛黑色賓士撞擊店外貨物，大量紙箱被撞到東倒西歪，賓士車則留在現場，居民也表示聽見撞擊巨響。

由於饅頭媽日前感情風波，其被控介入的人夫，還有前男友，各自在北屯區經營的精品店、茶行都接連遭人開車以類似手法撞擊，19日再傳自身經營店家被撞。

台中第四分局19日晚上7點多獲報，南屯區寶山東一街的電商店面外遭車輛撞擊，現場廖姓負責人表示，辦公時店外1輛小客車撞倒店門口堆放的包裹，駕駛隨即棄車離去，現場無人受傷，但包裹遭人撞壞、大門落地窗框凹陷。

警方已通知饅頭媽到派出所做筆錄，其表示19日凌晨就接獲不明人士用IG私訊恐嚇，該人稱妹妹遭林女的男性友人欺負，要林女請該男姓友人出面處理，沒多久就發生店面遭撞一事，懷疑是該名男子所為，並提出毀損、恐嚇等告訴。

另林女的男性友人說，因和前女友分手過程不愉快，認為IG私訊留言者，可能幫其前女友抱不平，才傳訊騷擾林女並毀損店面。

警方已查扣出衝撞的黑色賓士車，並鎖定接應駕駛的小客車車主身分，已通知兩輛小客車車主說明釐清案情。

饅頭媽在南屯區的店面「饅自然」昨晚遭1輛黑色賓士車衝撞店外的包裹。記者曾健祐／翻攝
饅頭媽在南屯區的店面「饅自然」昨晚遭1輛黑色賓士車衝撞店外的包裹。記者曾健祐／翻攝

黑色 饅頭 前女友

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