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新華泰富涉境外勢力與內線交易 三任董座共180萬元交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

新華泰富前董事長徐堂榮50萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影
新華泰富前董事長徐堂榮50萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影
芝麻街美語補習班母公司、新華泰富於2019年陸資入主時，有內部人趁掌握利多消息買進股票，涉及內線交易，由於該公司未經許可引入陸資，還牽涉兩岸人民關係條例，調查局昨天搜索約談7人到案，台北地地檢署漏夜複訊後，今晨依違反證交法等罪命現任董事長李文杰50萬元、前董座何佳洲80萬元、徐堂榮50萬元交保，均限制出境出海8個月。

同案約談包括新華泰富前董事鄒慶雙、前董事許慶陽、時任監察人羅俊淦各10萬元交保、財務主管李世宏3萬元交保。交保對象又以徐堂榮身分較特殊，他是台「法律白話文」營運長徐書磊的父親，也是北市文山區比特犬連續咬人事件飼主。

今年3月，文山區發生比特犬連環咬人事件，飼主就是新華泰富前董座徐堂榮，徐還被動保處開出兩張20萬元罰單，徐當時向媒體表示，會盡速繳清罰鍰。但徐過去負債超過10億元，2020年被法院宣告破產。

據調查，徐堂榮2016年擔任董座期間，因大陸地區來台從事業務活動未經主管機關許可，涉違反兩岸人民關係條例，因此被檢調約談；何佳洲則涉內線交易與兩岸人民關係條例遭約談；李文杰則是被控疑有掏空等情事。

新華泰富大股東今年3月公開指出，該公司可能涉及境外勢力介入，人員包括曾任職北京人民代表大會常務委員會的韓軍然，已違反兩岸人民關係條例，恐嚴重影響國家安全，值得主管機關高度重視。

另外，現行經營團隊長期營運績效不佳，董事長李文杰每年虧損金額高達1000萬至2000萬元，且公司派針對重大股權交易案，亦有交付資產與款項明顯不對等之爭議，並於事後才反悔主張遭受詐騙，令外界對現行公司派治理專業性及穩健性產生嚴重疑慮。

李文杰於去年以董事長職權，決策投資1780萬元購買學米股份有限公司股權，但學米公司去年9月股價淨值每股僅16.37元，李文杰在新華泰富股東股權交易有糾紛當下，以淨值溢價4倍以上投資，如此決策恐涉掏空。

調查指出，2019年12月27日，公告出售桃園市中壢區土地案，交易金額8億5000萬元。檢調掌握，何佳洲、鄒雙慶涉傳遞內線消息給許慶陽、羅俊淦等人，眾人自行交易買進股票，不法獲利約數萬至數十萬元。

新華泰富時任監察人羅俊淦10萬交保。記者曾原信／攝影
新華泰富時任監察人羅俊淦10萬交保。記者曾原信／攝影
新華泰富現任董事長李文杰50萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影
新華泰富現任董事長李文杰50萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影
新華泰富前董事許慶陽10萬交保。記者曾原信／攝影
新華泰富前董事許慶陽10萬交保。記者曾原信／攝影
新華泰富前董事長何佳洲80萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影
新華泰富前董事長何佳洲80萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影
新華泰富前董事鄒雙慶10萬交保。記者曾原信／攝影
新華泰富前董事鄒雙慶10萬交保。記者曾原信／攝影
新華泰富財務主管李世宏3萬交保。記者曾原信／攝影
新華泰富財務主管李世宏3萬交保。記者曾原信／攝影

關係 李文

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