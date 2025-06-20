松山分局包庇色情扯出銷單案外案 3員警交保

調查局北機站掌握情資，指松山警分局巡佐陳建業、松山所專案員警孫振益，因向轄內護膚色情業者索賄，去年遭搜索約談，專案小組過濾手機，發現孫振益曾在國道超速被照相，因此透過陳建業找上國道3名員警銷單，北機站昨搜索約談5警到案，台北地檢署訊後依貪汙等罪命陳建業15萬元、國道警艾治平15萬元、何佳浩10萬元交保。

同案遭約談的孫振益、員警許明哲訊後請回。據了解，此案是孫振益不滿在高速公路被測速照相，請託陳建業找上認識的國道警察幫忙，眾人彼此透過社群軟體聯繫，因孫振益去年被搜索扣押手機，進而被清出銷單一事，扯出3名國道警涉案。

據了解，陳建業（已停職）過去是中崙派出所專案，因作風大膽，被檢舉長期包庇轄內八德路一帶的色情按摩店，按月透過白手套向業者索取賄款；孫振益則是松山派出所專案，涉與陳建業共同在松山派出所期間，向轄內護膚或禮K店索賄，陳建業去年被檢方諭令50萬元交保、限制出境，孫振益扣押手機後請回。

據調查，陳建業與孫振益自2017年迄今，長期收受應召站丘姓負責人賄賂，利用職權事先通風報信臨檢訊息；此外，陳建業還幫2名車行友人查詢車籍與前科資料，涉犯圖利、洩密及貪汙等罪。