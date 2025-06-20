聽新聞
0:00 / 0:00

松山分局包庇色情扯出銷單案外案 3員警交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局北機站掌握情資，指松山警分局巡佐陳建業、松山所專案員警孫振益，因向轄內護膚色情業者索賄，去年遭搜索約談，專案小組過濾手機，發現孫振益曾在國道超速被照相，因此透過陳建業找上國道3名員警銷單，北機站昨搜索約談5警到案，台北地檢署訊後依貪汙等罪命陳建業15萬元、國道警艾治平15萬元、何佳浩10萬元交保。

同案遭約談的孫振益、員警許明哲訊後請回。據了解，此案是孫振益不滿在高速公路被測速照相，請託陳建業找上認識的國道警察幫忙，眾人彼此透過社群軟體聯繫，因孫振益去年被搜索扣押手機，進而被清出銷單一事，扯出3名國道警涉案。

據了解，陳建業（已停職）過去是中崙派出所專案，因作風大膽，被檢舉長期包庇轄內八德路一帶的色情按摩店，按月透過白手套向業者索取賄款；孫振益則是松山派出所專案，涉與陳建業共同在松山派出所期間，向轄內護膚或禮K店索賄，陳建業去年被檢方諭令50萬元交保、限制出境，孫振益扣押手機後請回。

據調查，陳建業與孫振益自2017年迄今，長期收受應召站丘姓負責人賄賂，利用職權事先通風報信臨檢訊息；此外，陳建業還幫2名車行友人查詢車籍與前科資料，涉犯圖利、洩密及貪汙等罪。

另外，退休員警邱弘吉替保母業者陳昭瑛牽線，由陳建業幫忙查詢個資，去年也被檢方5萬元交保，陳昭瑛則3萬元交保。

國道員警艾治平涉特權銷單15萬元交保。記者張宏業／攝影
國道員警艾治平涉特權銷單15萬元交保。記者張宏業／攝影
國道員警何佳浩涉特權銷單10萬元交保。記者曾原信／攝影
國道員警何佳浩涉特權銷單10萬元交保。記者曾原信／攝影
松山分局員警孫振益涉特權銷單遭檢調約談。記者曾原信／攝影
松山分局員警孫振益涉特權銷單遭檢調約談。記者曾原信／攝影
松山分局員警陳建業涉特權銷單15萬元交保。記者曾原信／攝影
松山分局員警陳建業涉特權銷單15萬元交保。記者曾原信／攝影

貪汙 國道

延伸閱讀

松山警國道警涉圖利 移送地檢偵訊

研究：色情片讓大腦「當機」 恐成認知退化幫兇

松山分局2警包庇色情 扯出國道3警特權銷單案外案

松山分局巡佐涉收賄、違法查個資等未被停職 今又遭調查局約談

相關新聞

芝麻街美語母公司新華泰富涉內線 前董事移送北檢複訊

歷經經營權之爭的知名芝麻街美語補習班母公司、新華泰富爆內線交易。調查局獲報，指該公司2019年因有陸資入主利多消息，前董...

北高行認定撤銷中火1800萬罰鍰違法 環境部將提上訴

針對台中市政府因台中發電廠總生煤使用量逾1,104萬公噸，且限期未能改善，三度裁罰台電共1,800萬元，環境部認為中市裁...

松山分局包庇色情扯出銷單案外案 3員警交保

調查局北機站掌握情資，指松山警分局巡佐陳建業、松山所專案員警孫振益，因向轄內護膚色情業者索賄，去年遭搜索約談，專案小組過...

新華泰富涉境外勢力介入與掏空 現任董座移送北檢複訊

芝麻街美語補習班母公司、新華泰富爆內線交易。調查局獲報，指該公司2019年有陸資入主利多消息，前董事長何佳洲等人提前進場...

網紅「饅頭媽」店面遭撞！黑頭賓士撞爛貨物占人行道

網紅饅頭媽「林榆芯」日前傳出感情風波，其被控介入已婚男子婚姻，9日先是男子經營的精品店遭車撞，11日其前男友的茶行也遭車...

物價飆漲！廠商請求台南市府給付工程款2460萬 法官只判給一半

甲頂營造及大桂公司承攬台南安南區北安商業區市地重劃抽水站新建工程，但因新冠肺炎疫情及俄烏戰爭，竣工結算達3億2124萬多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。