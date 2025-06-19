網紅「饅頭媽」店面遭撞！黑頭賓士撞爛貨物占人行道

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

網紅饅頭媽「林榆芯」日前傳出感情風波，其被控介入已婚男子婚姻，9日先是男子經營的精品店遭車撞，11日其前男友的茶行也遭車撞，19日晚上有民眾目擊，饅頭媽位於南屯的店面「饅自然」遭1輛黑色賓士衝撞店外貨物，警方獲報到場，詳細糾紛釐清中。

有民眾目擊，位於南屯區寶山東一街的店家「饅自然」今晚9點多遭1輛黑色賓士撞擊店外貨物，大量紙箱被撞到東倒西歪，賓士車則留在現場，居民也表示聽見撞擊巨響。

轄區警方獲報也趕赴現場處理，由於饅頭媽日前感情風波，其被控介入的人夫，還有前男友，各自經營的精品店、茶行都接連遭人開車以類似手法撞擊，19日再傳自身經營店家被撞，警方將釐清是否意外，或作案人背後另有動機。

北屯區精品店遭車衝撞。圖／報系資料照
北屯區精品店遭車衝撞。圖／報系資料照
北屯區茶行遭車衝撞。圖／報系資料照
北屯區茶行遭車衝撞。圖／報系資料照

黑色 饅頭 男友

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