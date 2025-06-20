好心肝挨批打特權疫苗 判免罰確定

好心肝診所於2021年疫情期間為700多名非第1至3類人員施打新冠疫苗，遭北市衛生局裁罰200萬元，最高行政法院認為欠缺法規命令的生效要件，判不用處罰。本報資料照片 好心肝診所於2021年疫情期間為700多名非第1至3類人員施打新冠疫苗，遭北市衛生局裁罰200萬元，診所不服提行政訴訟，台北高等行政法院判好心肝敗訴，最高行政法院認為預防接種政策應以衛福部訂定發布者為限，醫療機構不配合中央流行指揮中心措施也不能處罰，昨廢棄原判決還撤銷訴願決定與原處分。全案確定。

北市衛生局回應，「待收到判決書，再據以依法研議辦理」。衛福部疾管署發言人羅一鈞說，未來指揮中心成立期間發布防疫措施的行政程序，會再與法制相關部門商討，以求更完備規範效力，並兼顧防疫急迫需求。

新冠疫情期間民眾搶打疫苗，好心肝診所未依指揮中心優先順序施打，爆發「特權疫苗」爭議；刑事部分，好心肝基金會負責人許金川，時任正、副市長柯文哲、黃珊珊被告發圖利罪嫌，台北地檢署認定犯罪嫌疑不足，以他字案簽結。

但北市衛生局處分指出，好心肝2021年6月4日替相關醫事人員和員工接種疫苗，同年月7至8日仍向北市衛生局領取新冠公費疫苗，卻未依中央疫情指揮中心規定，替醫事、防疫及高接觸風險第一線工作人員接種，違反傳染病防治法規定，依法裁罰200萬元罰鍰。

當時指揮中心說重話，此事嚴重影響未施打疫苗的基層醫護人員權益，有人漠視規定，明知故犯，情節重大，將由司法單位徹查，追究相關人員法律責任。

好心肝不服市府處分，提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟，北高行2023年判原告之訴駁回，好心肝診所仍要罰200萬元。

最高行政法院認為，指揮中心由衛福部報請行政院同意成立期間，傳染病防治法中央主管機關仍為衛福部。傳防法第29條第1項所稱「中央主管機關訂定之預防接種政策」，應以衛福部訂定發布者為限，指揮中心以其名義對外發布預防接種應變措施，醫療機構即便未配合，也不能依傳防法第65條第3款規定裁罰。

最高行政法院指出，行政程序法第150條第1項所稱的「法規命令」，須依法刊登於政府公報或新聞紙才生規範效力，以記者會發布新聞、發函轉知合約醫療院所，或在網頁上公告等方式發布，欠缺法規命令的生效要件，因此判好心肝診所不用處罰。

羅一鈞說，疾管署與醫療院所是透過「合約」，不會用法規命令訂定應接種對象，違規接種僅「違約」，疾管署不會裁處。