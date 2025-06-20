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少事法修正！少年3年內未再犯 才塗銷前案

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導

少年犯罪案件增加，新北少年割頸案震驚社會；行政院會昨同意會銜司法院「少年事件處理法」部分條文修正草案，將送請立法院審議；未來少年受保護、轉介處分或刑之宣告執行完畢或赦免後三年內，未再受他案之處分或刑的宣告，才能塗銷少年前案紀錄及有關資料。

新北市某國中男學生二○二三年遭同校男學生刺死，涉案的少年自稱具幫派背景，案發前半年才自少年觀護所返回學校，更多次霸凌同學。

死者父親認為少年塗銷紀錄立意良善，卻將未爆彈放入校園，嚴重危害校園安全，因此提出廢除少年塗銷紀錄等訴求，司法院為此啟動修法。

少年事件處理法修正草案增訂，少年法院得視少年需求轉換保護管束、安置輔導等保護處分的機制，並得抗告等規定。另外，少年受保護、轉介處分或刑之宣告執行完畢或赦免後三年內，未再因故意觸犯刑罰法律而受保護處分或刑之宣告者，始得視為未曾受各該宣告。

行政院長卓榮泰指出，本次司法院增訂少年事件多元化保護處分間的轉換機制，及檢討修正少年前案塗銷相關規定，發揮預防再犯效果，行政院予以支持。

此外，卓榮泰提到，近期發現黑道幫派利用少年從事犯罪案件有增加趨勢，請法務部內政部警政署除留意成少共犯案件，更須防範黑道幫派吸收少年從事犯罪。如有必要，請法務部適時洽商司法院修法，妥善解決成少共犯問題；另請教育部與警政署共同防堵黑道幫派進入校園，維護校園安全。

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