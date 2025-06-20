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符合自首減刑！掐死馬國女大生 陳柏諺判18年10月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

陳柏諺掐死馬來西亞籍蔡姓女大生，最高法院依殺人罪判十八年十月徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片
陳柏諺掐死馬來西亞籍蔡姓女大生，最高法院依殺人罪判十八年十月徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片

土木工程師陳柏諺掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生，謊稱「兩人約好一起長眠」，還多次盼家屬同意「冥婚」，家屬斥陳故意殺人，希望判處死刑，莫讓台灣淪為「馬籍學生地獄」。最高法院昨依殺人罪判決十八年十月徒刑，全案定讞。

陳柏諺追蹤蔡女Instagram，二○二○年十月開始密集聯繫，同年月十三日陳在蔡女士林區租屋雅房，用一卡通Money帳號，匯款九萬九九九九元給蔡女，但又想討回部分款項遭拒，一手掐脖、一手拿玩偶抱枕遮住蔡女眼睛，掐死蔡女。

陳逃回新北市鶯歌區租屋處服藥，傳訊息給家人，消防人員到場救援、送醫洗胃，保住性命。陳原認殺人罪，稱「想嚇嚇她，不小心失手」。但之後翻供，稱受蔡女囑託掐死她，還約好「一起死」；說是蔡女託夢，希望他講實話，自己犯後在房間放佛經，替她蓋被子後離開。

一審開庭時陳向蔡女雙親道歉，提出冥婚請求，蔡女家屬委由律師表示，本案明顯殺人，請求判陳死刑，不要讓台灣淪為馬來西亞學生的地獄；法院判無期徒刑。

二審開庭時，陳又承認殺人「感到很抱歉」，希望改判十五年徒刑，法官以他雖自首但無須減刑，且犯後態度極度不佳，維持無期徒刑。最高法院認為陳既然自首，二審卻認無悔過之意，撤銷判決發回更審。

更一審審酌陳符合自首要件，試圖自殺前將蔡女資訊提供給父親，讓司法機關可盡快介入調查，自殺未果後又向員警承認犯案。

另陳偵查中及二審審理均坦承犯罪，表現出願面對司法裁判態度，陳非預謀性計畫犯案，也沒以凌虐方式增加被害人痛苦、破壞現場甚至毀損遺體，罪責未達最嚴重犯罪程度，加上自首減刑規定，改判十八年十月徒刑。陳聽完雙手合十，四度「膜拜」法官表示感謝。

最高法院認為，更一審判決已說明陳柏諺適用自首減刑原因，並依憲法法庭一一三年憲判字第八號判決意旨揭示準則，審酌陳犯行並非犯罪情節最嚴重情形等，檢察官上訴稱陳柏諺不應依自首規定減刑，並主張應科處極刑，均無理由，駁回上訴，全案定讞。

鶯歌 馬來西亞 陳柏諺 自首 死刑 一卡通 Instagram

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