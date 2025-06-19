芝麻街美語母公司新華泰富涉內線 前董事移送北檢複訊

歷經經營權之爭的知名芝麻街美語補習班母公司、新華泰富爆內線交易。調查局獲報，指該公司2019年因有陸資入主利多消息，前董事鄒慶雙等人提前進場買股，台北市調查處今天搜索新華泰富，約談7名被告到案，鄒慶雙語財務主管李世宏稍早移送台北地檢署複訊，全案依違反證交法、兩岸人民關係條例偵辦。

據調查，新華泰富前董事長徐堂榮於2016年間，因大陸地區來台從事業務活動未經主管機關許可，涉違反兩岸人民關係條例，檢調今天也約談徐堂榮；至於另名前董事長何佳洲則涉及內線交易與兩岸人民關係條例，同步遭約談到案。

調查指出，2019年12月27日，公告出售桃園市中壢區土地案，交易金額8億5千萬元。檢調掌握，鄒雙慶涉傳遞消息給前董事許慶陽、時任監察人羅俊淦，眾人接獲利多消息，自行內線交易買賣股票，不法獲利約數萬元至數十萬元。