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芝麻街美語母公司新華泰富涉內線 前董事移送北檢複訊

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

歷經經營權之爭的知名芝麻街美語補習班母公司、新華泰富爆內線交易。調查局獲報，指該公司2019年因有陸資入主利多消息，前董事鄒慶雙等人提前進場買股，台北市調查處今天搜索新華泰富，約談7名被告到案，鄒慶雙語財務主管李世宏稍早移送台北地檢署複訊，全案依違反證交法、兩岸人民關係條例偵辦。

據調查，新華泰富前董事長徐堂榮於2016年間，因大陸地區來台從事業務活動未經主管機關許可，涉違反兩岸人民關係條例，檢調今天也約談徐堂榮；至於另名前董事長何佳洲則涉及內線交易與兩岸人民關係條例，同步遭約談到案。

調查指出，2019年12月27日，公告出售桃園市中壢區土地案，交易金額8億5千萬元。檢調掌握，鄒雙慶涉傳遞消息給前董事許慶陽、時任監察人羅俊淦，眾人接獲利多消息，自行內線交易買賣股票，不法獲利約數萬元至數十萬元。

新華泰富現行公司派經營團隊長期營運績效不佳，現任董事長李文杰被控每年虧損金額高達1000至2000萬不等。且公司派針對重大股權交易案，亦有交付資產與款項明顯不對等之爭議，並於事後才反悔主張遭受詐騙，令外界對現行公司派治理專業性及穩健性產生嚴重疑慮。

新華泰富財務主管李世宏涉內線交易遭檢調約談。記者曾原信／攝影
新華泰富財務主管李世宏涉內線交易遭檢調約談。記者曾原信／攝影
新華泰富前董事鄒慶雙涉內線交易遭檢調約談。記者曾原信／攝影
新華泰富前董事鄒慶雙涉內線交易遭檢調約談。記者曾原信／攝影

補習 內線交易 主管

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