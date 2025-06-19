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罰中火1800萬遭撤銷…法院認定違法 中市環保局回應了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台電台中電廠（中火）生煤使用量超標挨罰1800萬元，遭環保署撤銷，台中市環保局不服提行政訴訟救濟，台北高等行政法院今判台中市環保局勝訴。對此，環保局說，感謝法院支持，台中市政府要求減煤確實有理由，再次呼籲中央落實能源分散及檢討能源政策，訂定中火自今年起逐年減煤、減汙及減碳目標。

中火先前經台中環保局許可設置固定汙染源、鍋爐發電程序共10組，而台中環保局2019年11月29日派員稽查固定空氣汙染源時，發現中火自2010年1月26日至11月28日，總生煤使用量為1110萬2718公噸，超過1104萬公噸許可量上限，認為違反空氣汙染防制法，於同年12月3日開罰300萬元，並限期改善。

對於台中市環保局勝訴，環保局長陳宏益說，感謝法院支持台中市政府的訴求，環境保護為直轄市、縣（市）的自治事項，所以台中市政府要求減煤確實有理由，雖行政院於2021年11月24日來函撤銷台中市環保局對中火用煤量超量，以及中火2號燃煤機組、3號燃煤機組重啟的相關處分，無礙於中火現行燃煤機組使用。

陳宏益指出，請中央顧及中南部空氣品質及人民健康，再次呼籲中央落實能源分散及檢討能源政策，訂定中火自今年起逐年減煤、減汙及減碳之目標，共同守護人民安全健康的居住環境。

台電台中電廠。記者趙容萱／攝影
台電台中電廠。記者趙容萱／攝影

環保局長 台中市 中火

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