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陸資入主？上櫃公司新華泰富遭搜索 高層被控內線交易
歷經經營權之爭的知名美語補習班母公司、上櫃公司新華泰富（5481）日前遭檢舉內線交易，及疑在10年前有陸資入主，台北地檢署今指揮調查局搜索新華泰富，約談鄒姓董事等7名被告、2名證人到案釐清案情，也一併查明有無涉兩岸人民關係條例。
台北地檢署今指揮法務部調查局台北市調查處、新竹市調查站，兵分11路搜索時任鄒姓董事等7名被告住居所及新華泰富公司，並通知鄒等7名被告及證人2人到場查證。
新華泰富2019年12月27日重訊公告出售桃園市中壢區土地案，交易金額8億5千萬元。檢方掌握，時任董事鄒姓男子涉嫌在2019年間傳遞此消息給前董事許姓男子，又時任羅姓監察人接獲此利多消息，涉自行內線交易買賣股票，初估不法獲利約數萬元至數十萬元。
檢方又接獲檢舉，2015年間新華泰富疑似有陸資入主達3成，企圖取得控制權，由於時間已是10年前，今除了清查內線交易案，將一併釐清是否涉犯兩岸人民關係條例。
新華泰富歷經經營權之爭，股東臨時會本月落幕，公司派壓倒性拿下5席董事，也獲得大多數股東主動簽署聲明書支持，公司派承諾以最快的速度完成114年第1季財務報表，補交公告並送主管機關審理，爭取恢復股票交易。
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