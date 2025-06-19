無法和解！吳欣盈提告討臍帶血「四寶」 超基因：她不願簽提領單

新光人壽慈善基金會董事長、民眾黨前立委吳欣盈44歲產子，委託超基因生技公司提取幹細胞、間質幹細胞保存引發糾紛，吳欣盈事後訴訟要求返還臍帶血、羊膜、臍帶及胎盤等，台北地方法院今開庭，雙方均委任律師出庭，法官問及雙方是否有協商可能性，超基因委任律師指出，因吳欣盈不願簽提領單，而沒辦法繼續談。

台北地院今開庭，吳欣盈委任律師追加訴訟，表示若超基因無法返還原物，則須負損害賠償責任，訴訟總標的為790萬6666元。法官諭知訴訟費用應為9萬4047元，而吳欣盈已繳1萬7335元，應再補繳7萬6712元，逾期未補繳將駁回追加之訴。

法官詢問雙方是否還有可能協商調解，超基因律師指出，私下有詢問過吳欣盈，但對方連要還她的東西也不願拿走，因依照規定必須簽提領單，而吳欣盈不願意簽，可能沒辦法談和解。法官庭末諭知8月27日行言詞辯論。