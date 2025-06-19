快訊

女逛完Outlet搭北捷回家 圓山站閘門前喊「心臟好痛」倒地不治

以伊衝突升溫！急熱線普亭 習近平4點主張曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

無法和解！吳欣盈提告討臍帶血「四寶」 超基因：她不願簽提領單

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新光人壽慈善基金會董事長、民眾黨前立委吳欣盈44歲產子，委託超基因生技公司提取幹細胞、間質幹細胞保存引發糾紛，吳欣盈事後訴訟要求返還臍帶血、羊膜、臍帶及胎盤等，台北地方法院今開庭，雙方均委任律師出庭，法官問及雙方是否有協商可能性，超基因委任律師指出，因吳欣盈不願簽提領單，而沒辦法繼續談。

台北地院今開庭，吳欣盈委任律師追加訴訟，表示若超基因無法返還原物，則須負損害賠償責任，訴訟總標的為790萬6666元。法官諭知訴訟費用應為9萬4047元，而吳欣盈已繳1萬7335元，應再補繳7萬6712元，逾期未補繳將駁回追加之訴。

法官詢問雙方是否還有可能協商調解，超基因律師指出，私下有詢問過吳欣盈，但對方連要還她的東西也不願拿走，因依照規定必須簽提領單，而吳欣盈不願意簽，可能沒辦法談和解。法官庭末諭知8月27日行言詞辯論。

吳欣盈於44歲時得子，委託超基因生技儲存幹細胞，但雙方就儲存合約起爭執，吳女要求返還「四寶」及從中擷取的種源幹細胞、已增殖的間質幹細胞未果，去年底向台北地院提告終止委任契約訴訟。

民眾黨前立委吳欣盈。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前立委吳欣盈。圖／聯合報系資料照片

幹細胞 基因 吳欣盈

延伸閱讀

台達電衝生醫 斥資21億收購行動基因90%股權

台達搶攻生醫、癌症檢測市場 砸21.46億擬收購行動基因股權

主權基金聲聲慢 黃珊珊喊話：若有心 立院休會前法案送進來

不想浪費基因！30多歲少婦「13年生9孩」住豪華別墅 笑喊想集滿12生肖

相關新聞

台中市府贏了！環境部直接撤銷中火1800萬罰鍰 法院認定違法

台中市政府以台中發電廠總生煤使用量逾1104萬公噸，且限期改善未果，三度裁罰台灣電力公司共1800萬元，環保署（現為環境...

連無期都沒有！掐死馬國女大生想「冥婚」 凶嫌陳柏諺判18年10月定讞

土木工程師陳柏諺因金錢糾紛掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生，再謊稱「兩人約好一起長眠」，甚至多次盼家屬同意「冥婚」，家屬斥陳故...

幫男大生泡乾冰「自傷10小時」詐保 他害雙腿截肢判6年定讞

張姓男大生在廖姓高中同學協助下，把腳放進裝乾冰的水桶10小時致截肢，聲稱夜遊凍傷申請理賠4126萬元獲賠23萬元。台北地...

物價飆漲！廠商請求台南市府給付工程款2460萬 法官只判給一半

甲頂營造及大桂公司承攬台南安南區北安商業區市地重劃抽水站新建工程，但因新冠肺炎疫情及俄烏戰爭，竣工結算達3億2124萬多...

罰中火1800萬遭撤銷…法院認定違法 中市環保局回應了

台電台中電廠（中火）生煤使用量超標挨罰1800萬元，遭環保署撤銷，台中市環保局不服提行政訴訟救濟，台北高等行政法院今判台...

陸資入主？上櫃公司新華泰富遭搜索 高層被控內線交易

歷經經營權之爭的知名美語補習班母公司、上櫃公司新華泰富（5481）日前遭檢舉內線交易，及疑在10年前有陸資入主，台北地檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。