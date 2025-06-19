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台中市府贏了！環境部直接撤銷中火1800萬罰鍰 法院認定違法

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台中市政府以台中發電廠總生煤使用量逾1104萬公噸，且限期改善未果，三度裁罰台灣電力公司共1800萬元，環保署（現為環境部）認為裁罰處分違法而撤銷，台中環保局不服提行政訴訟救濟，台北高等行政法院今判台中環保局勝訴，撤銷環境部的處分，可上訴。

中火先前經台中環保局許可設置固定汙染源、鍋爐發電程序共10組，而台中環保局2019年11月29日派員稽查固定空氣汙染源時，發現中火自2010年1月26日至11月28日，總生煤使用量為1110萬2718公噸，超過1104萬公噸許可量上限，認為違反空氣汙染防制法，於同年12月3日開罰300萬元，並限期改善。

然而，市府事後查核認為中火燃煤仍超標，同年12月14日開出再開出600萬元罰單，並限期改善；市府12月23日複查，發現鍋爐發電程序仍持續使用生媒，顯未完成改善，第三度裁處罰鍰900萬元。

中火不服3件裁罰處分而向台中市府提訴願，第一件300萬元處分被駁回，中火再向台中高等行政法院提行政訴訟，案件被裁定停審中；至於600萬及900萬的處分，台中市府尚未作成決定。

然而，環境部以上級機關地位，認為中火生煤使用量未超過許可證應記載內容，而沒有違反空汙法，台中環保局裁罰處分違法，而於2020年2月25日撤銷台中環保局的3項裁罰，台中環保局不服提訴願被不受理，再提行政訴訟救濟。

北高行認為，空汙防制是環境保護重要項目，又因各地方的地理環境、自然條件、社會發展狀況產業結構等都不同，因此環境保護事項有因地制宜的必要，空汙防制為台中市地方自治範疇，而台中環保局裁處中火罰鍰並廢止許可證，屬地方自治事項。

再者，直轄市自治團體辦理自治事項或委辦事項違背憲法、法律、中央法令或逾越權限者，應由行政院所屬各部會報行政院予以撤銷、變更、廢止或停止執行，而不是逕由各部會自行撤銷、變更、廢止或停止執行。

北高行指出，台中環保局裁罰中火的處分，若有違背憲法、法律或法規，環境部應報行政院予以撤銷、變更、廢止或停止執行，環境部是行政院的下級機關，並沒有撤銷、變更、廢止或停止執行的權限。

判決指出，縱使認為台中環保局辦理空汙防制屬委辦事項而非自治事項，參酌地方制度法規定，仍應報行政院予以撤銷、變更、廢止或停止執行，而不是由環境部自行撤銷，認為環境部撤銷台中環保局處分有違誤，判決台中環保局勝訴。

台中火力發電廠。圖／聯合報系資料照片
台中火力發電廠。圖／聯合報系資料照片

環境部 環保局 台中市 中火

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