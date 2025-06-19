快訊

連無期都沒有！掐死馬國女大生想「冥婚」 凶嫌陳柏諺判18年10月定讞

美伊密會前兆？伊朗總統專機悄抵阿曼 軍事媒體揭3可能

SpaceX星艦火箭地面測試突爆炸 瞬間化為「巨大火球」場面驚人

連無期都沒有！掐死馬國女大生想「冥婚」 凶嫌陳柏諺判18年10月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

土木工程師陳柏諺因金錢糾紛掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生，再謊稱「兩人約好一起長眠」，甚至多次盼家屬同意「冥婚」，家屬斥陳故意殺人，希望判處死刑，莫讓台灣淪為「馬籍學生地獄」，最高法院今依殺人罪判決18年10月徒刑，全案定讞。

陳柏諺追蹤蔡女Instagram，2020年10月開始密集聯繫，同年月13日陳在蔡女位於士林的租屋雅房，用一卡通Money帳號，匯款9萬9999元給蔡女，但又想討回部分款項遭拒，一手掐脖、一手拿玩偶抱枕遮住蔡女眼睛，掐死蔡女後逃離現場。

陳返回新北市鶯歌區租屋處服藥輕生，傳訊息給家人後，消防人員到場救援、送醫洗胃，保住一命。陳原認殺人罪，稱「想嚇嚇她，不小心失手」想讓她覺得暗一點，才會拿抱枕遮臉。

陳之後翻供，稱是受蔡女囑託而掐死她，還約好「一起死」，陳說是蔡女託夢，希望他講實話，他伸右手掐脖2次，蔡女雙手合十，他不忍心放手，但蔡女叫他拿抱枕遮臉，他才掐脖殺人，自己犯後在房間放佛經，替她蓋被子後離開。

一審開庭時陳向蔡女雙親道歉，提出冥婚請求，蔡女家屬委由律師表示，本案明顯殺人，請求判陳死刑，不要讓台灣淪為馬來西亞學生的地獄，法院判無期徒刑。

二審開庭時，陳又承認殺人「感到很抱歉」，希望改判15年徒刑，二審以他雖自首但無須減刑，且犯後態度極度不佳，維持無期徒刑。最高法院認為陳既然自首，二審卻認無悔過之意，撤銷判決發回更審。

更一審認為，依最高法院撤銷發回意旨，符合自首要件者是否給予減刑寬典，仍應綜合審酌被告是否悔過、有無因此節省司法資源，合議庭審酌陳符合自首要件，試圖自殺前將蔡女資訊提供給父親，讓司法機關可盡快介入調查，自殺未果後又向員警承認犯案。

另外，陳偵查中及二審審理均坦承犯罪，表現出願面對司法裁判態度，陳非預謀性計畫犯案，也沒以凌虐方式增加被害人痛苦、破壞現場甚至毀損遺體，罪責未達最嚴重犯罪程度，加上自首減刑規定，改判18年10徒刑，陳聽完雙手合十，四度「膜拜」法官表示感謝。

檢察官不服判決提上訴，最高法院今認為更一審判決已說明陳柏諺適用自首減刑的原因，並依憲法法庭113年憲判字第8號判決意旨揭示的準則，審酌陳犯行並非犯罪情節最嚴重的情形等，量處18年10月徒刑，並無明顯違反罪刑相當與公平正義，也沒有裁量權濫用的違法情形。

最高法院指出，檢察官上訴泛稱陳柏諺不應依自首規定減刑，並主張應科處極刑，均無理由，駁回上訴，全案定讞。

男子陳柏諺因金錢糾紛掐死馬來西亞籍蔡姓女大生，最高法院依殺人罪判18年10月徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片
男子陳柏諺因金錢糾紛掐死馬來西亞籍蔡姓女大生，最高法院依殺人罪判18年10月徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片

馬來西亞 陳柏諺 殺人 大學生

延伸閱讀

不僅女大生…王文洋再爆包養人妻生娃 兩性專家2層面分析：不OK嗎？

獨／高雄女大生騎車自摔撞對向車重傷 親友PO文追真相

桃園3女大生慶生登山拍照竟迷路 消防隊：別小看小山

女大生被騙到柬埔寨獲救網質疑多 搭救里長：不需理會酸民

相關新聞

連無期都沒有！掐死馬國女大生想「冥婚」 凶嫌陳柏諺判18年10月定讞

土木工程師陳柏諺因金錢糾紛掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生，再謊稱「兩人約好一起長眠」，甚至多次盼家屬同意「冥婚」，家屬斥陳故...

幫男大生用乾冰「自傷10小時」詐保 他害雙腿截肢判6年定讞

張姓男大生在廖姓高中同學協助下，把腳放進裝乾冰的水桶10小時致截肢，聲稱夜遊凍傷申請理賠4126萬元獲賠23萬元。台北地...

遠航董事長張綱維聲請1.2億元停押 「神秘成功女性」願助3千萬

遠東航空公司董事長張綱維被控掏空，獲利近36億元，一審被依證券交易法等判刑14年。上訴期間，因接連發生重刑犯逃亡事件，張...

評論超思蛋案...邱毅指陳吉仲官商勾結「發災難財」挨告 法院今判無罪

國內前年蛋荒爆發進口蛋爭議，「超思」公司進口雞蛋引發注目，農業部前部長陳吉仲認為前立委邱毅指控他把油水交給特定業者、官商...

暑期將至！桃園環、警聯合稽查 改管猴、無照飆仔小心

暑假即將來臨，桃園警分局將針對「取締酒後駕車、非法改裝噪音車、超速、闖紅燈、不停讓行人、無照駕駛、行人違規」等重點違規精...

持喪屍煙彈撞人肇逃「行人昏迷2個月至今未醒」 男遭起訴延長羈押

嘉義縣陳姓男子被控4月間購買第二級毒品依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）後，駕車追撞行人王姓男子逃逸，王男傷重至今昏迷不醒，警方查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。