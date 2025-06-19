連無期都沒有！掐死馬國女大生想「冥婚」 凶嫌陳柏諺判18年10月定讞

土木工程師陳柏諺因金錢糾紛掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生，再謊稱「兩人約好一起長眠」，甚至多次盼家屬同意「冥婚」，家屬斥陳故意殺人，希望判處死刑，莫讓台灣淪為「馬籍學生地獄」，最高法院今依殺人罪判決18年10月徒刑，全案定讞。

陳柏諺追蹤蔡女Instagram，2020年10月開始密集聯繫，同年月13日陳在蔡女位於士林的租屋雅房，用一卡通Money帳號，匯款9萬9999元給蔡女，但又想討回部分款項遭拒，一手掐脖、一手拿玩偶抱枕遮住蔡女眼睛，掐死蔡女後逃離現場。

陳返回新北市鶯歌區租屋處服藥輕生，傳訊息給家人後，消防人員到場救援、送醫洗胃，保住一命。陳原認殺人罪，稱「想嚇嚇她，不小心失手」想讓她覺得暗一點，才會拿抱枕遮臉。

陳之後翻供，稱是受蔡女囑託而掐死她，還約好「一起死」，陳說是蔡女託夢，希望他講實話，他伸右手掐脖2次，蔡女雙手合十，他不忍心放手，但蔡女叫他拿抱枕遮臉，他才掐脖殺人，自己犯後在房間放佛經，替她蓋被子後離開。

一審開庭時陳向蔡女雙親道歉，提出冥婚請求，蔡女家屬委由律師表示，本案明顯殺人，請求判陳死刑，不要讓台灣淪為馬來西亞學生的地獄，法院判無期徒刑。

二審開庭時，陳又承認殺人「感到很抱歉」，希望改判15年徒刑，二審以他雖自首但無須減刑，且犯後態度極度不佳，維持無期徒刑。最高法院認為陳既然自首，二審卻認無悔過之意，撤銷判決發回更審。

更一審認為，依最高法院撤銷發回意旨，符合自首要件者是否給予減刑寬典，仍應綜合審酌被告是否悔過、有無因此節省司法資源，合議庭審酌陳符合自首要件，試圖自殺前將蔡女資訊提供給父親，讓司法機關可盡快介入調查，自殺未果後又向員警承認犯案。

另外，陳偵查中及二審審理均坦承犯罪，表現出願面對司法裁判態度，陳非預謀性計畫犯案，也沒以凌虐方式增加被害人痛苦、破壞現場甚至毀損遺體，罪責未達最嚴重犯罪程度，加上自首減刑規定，改判18年10徒刑，陳聽完雙手合十，四度「膜拜」法官表示感謝。

檢察官不服判決提上訴，最高法院今認為更一審判決已說明陳柏諺適用自首減刑的原因，並依憲法法庭113年憲判字第8號判決意旨揭示的準則，審酌陳犯行並非犯罪情節最嚴重的情形等，量處18年10月徒刑，並無明顯違反罪刑相當與公平正義，也沒有裁量權濫用的違法情形。