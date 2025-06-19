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幫男大生用乾冰「自傷10小時」詐保 他害雙腿截肢判6年定讞

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

張姓男大生在廖姓高中同學協助下，把腳放進裝乾冰的水桶10小時致截肢，聲稱夜遊凍傷申請理賠4126萬元獲賠23萬元。台北地檢署依詐欺等罪起訴張、廖，台北地院判張2年徒刑，緩刑2年，廖犯得承諾傷害本人成重傷、詐欺取財等罪遭判刑6年。廖上訴，台灣高等法院今駁回定讞。

張與廖是高中同學，2023年1月26日，兩人騎車到新北市三重區購買乾冰，回到廖台北市中山區的住處，廖將張綁在椅子上，讓張的雙腳放在充滿乾冰的塑膠桶內10小時，廖則在一旁錄影及拍照存證。

2023年1月28日，張被送到台北馬偕醫院急診，經過一周的治療，2月6日時因雙側小腿以下四度凍傷、腔室症候群、骨缺血性壞死、敗血症、橫紋肌溶解症，雙腳膝下被截肢。

張在接受治療取得證明後，陸續以騎車夜遊遭凍傷為理由，向5家保險公司申請8張健保、壽險、旅行平安險等理賠4126萬元，但僅詐得23萬元。有保險公司理賠專員發現他購買保單時間可疑，向警方告發。

刑事局接獲檢舉，報請北檢偵辦，約談張到案，張否認缺錢詐保，辯稱因為廖告訴他不慎惹到黑道，才在廖的建議下拍乾冰自殘的畫面給黑道一個交代，由於廖協助犯案，檢察官偵辦，將張、廖依詐欺、幫助他人自傷致重傷等罪起訴。

廖不服一審量刑而提上訴，高院審理範圍僅限於原審量刑是否合法、妥適。

高院認為北院在量刑時，已經審酌刑法第57條各款科刑事由，包括廖姓被告在一審坦承犯行的犯後態度、所生危害等一切情狀，廖犯得承諾傷害本人成重傷罪部分，判2年6月徒刑；詐欺富邦保險公司部分判1年6月徒刑；中國人壽、保誠人壽、新光人壽遭詐欺未遂部分各處1年2月，並定應執行刑6年，裁量並無不當。

高院表示，一審已經說明廖與張雖共犯保險詐欺，但廖是主導者，且張在自殘過程中承受莫大痛苦，肢體殘缺也不可彌補，張犯後與中國人壽、保誠人壽及富邦人壽達成和解，但廖並沒有與任何公司和解，兩人的犯罪情節、犯後態度大不同，不能相比。廖請求撤銷改判，高院認為無理，今駁回廖上訴，全案確定。

廖姓男子錄下張姓男大生將雙腿放進乾冰水桶的影片。圖／本報記者翻攝
廖姓男子錄下張姓男大生將雙腿放進乾冰水桶的影片。圖／本報記者翻攝

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