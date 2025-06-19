遠航董事長張綱維聲請1.2億元停押 「神秘成功女性」願助3千萬

遠東航空公司董事長張綱維被控掏空，獲利近36億元，一審被依證券交易法等判刑14年。上訴期間，因接連發生重刑犯逃亡事件，張又多次違反科技監控規定，台灣高等法院4月2日拘提張綱維並裁定重新羈押。因羈押期限7月1日屆滿，高院今開訊問庭，張請求具保；律師稱張因享受天倫之樂才疏忽科控，願以1億2千萬具保停押。

高院今開庭時，律師表示法院當初認為張綱維違反科控規定，但被認定接近龍鳳漁港、塭仔頭漁港部分，是因電子閘門錯誤記載，張並沒有違規。

張母因罹患癌症，上周惡化，律師表示張綱維是母親的主要照顧者，他也還有小孩，是因為「享受天倫之樂而忘了時間」，不是故意要違反科控規定，真的不是故意違規。張的確有漏接電話，但當天即回報科控中心，且科控設備的電量也沒有低於15%而逸脫監控，且定期到派出所報到，律師認為張經此事感到很後悔，認為不應該犯這些過失與錯誤。

張綱維原本以1億元交保在外，其中2千萬為前委任律師出具的保障書，後來律師解除委任。今天張的律師表示，張可以自行籌措1千萬元，另外有一名「在工作崗位上兢兢業業的成功女性」願意提出3千萬保證書，希望以1億2千萬元具保停押，張願配戴電子腳環、增加至派出所報到的機會。

檢察官認為張綱維聲稱帶母親去高雄看醫生，但未提出就診證明，建請繼續羈押；律師則說該診所非健保診所，醫生也無意願北上作證，但他們願提供相關資料。是否繼續羈押，法官諭知候核辦。

本案已進入審判程序，他6月3日時改口承認犯商業會計法、偽造文書罪，律師團表示，因一審量刑頗重，張認真審酌所犯的罪行有哪些，也表達悔意與誠意。