持喪屍煙彈撞人肇逃「行人昏迷2個月至今未醒」 男遭起訴延長羈押

嘉義縣陳姓男子被控4月間購買第二級毒品依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）後，駕車追撞行人王姓男子逃逸，王男傷重昏迷不醒，警方查獲陳男，嘉義地檢署聲押獲准，今天依過失致重傷害等罪嫌起訴，法院以陳男有逃亡之虞裁准延長羈押。

檢方起訴說，39歲陳男4月18日晚間駕車在嘉市購買毒品依托咪酯後，駕車行駛在嘉義縣民雄鄉北斗村正大路，車輛往右偏向，追撞同向的行人王姓男子。

陳男因顧及車上藏放毒品依托咪酯，擔心被警方查獲，加速逃離現場。王男妻子在場目睹丈夫遭撞倒地不起，立即呼救，警方據報趕抵，在車禍現場附近路口，逮捕肇事的陳男，在車上查扣毛重約5公克的喪屍煙彈等證物。

嘉檢指出，王男緊急被送醫急救、手術，頭部創傷併顱骨骨折、腦出血、腦組織嚴重傷害等，至今昏迷住院；肇事陳男酒測值零，經尿液檢驗，依托咪酯及其他毒品項目檢驗結果均為陰性。

嘉檢偵結，分別依過失致重傷害罪嫌、致人重傷逃逸罪嫌及持有第二級毒品罪嫌起訴；因陳男有數次因案遭通緝紀錄，發布通緝相隔數年才緝獲，依有逃亡之虞，移審嘉義地院裁定繼續羈押。

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