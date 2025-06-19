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評論超思蛋案...邱毅指陳吉仲官商勾結「發災難財」挨告 法院今判無罪
國內前年蛋荒爆發進口蛋爭議，「超思」公司進口雞蛋引發注目，農業部前部長陳吉仲認為前立委邱毅指控他把油水交給特定業者、官商勾結、發災難財，對採購案評述不實，自訴邱加重誹謗罪嫌，台北地方法院今判決邱毅無罪，可上訴。
2023年9月國內爆發進口蛋爭議，邱毅在臉書指超思負責人秦語喬的老公曾從事蛋品貿易，與陳吉仲是老友，秦女老公過世後，陳吉仲特別照顧老友遺孀，所以把這個有油水的生意交給秦語喬做。
此外，邱毅另在9月5日在YouTube發布影片，指控有人把油水交給特定業者、官商勾結、發災難財，陳吉仲因此對邱自訴加重誹謗罪。陳吉仲自訴指出，邱毅2023年9月3日在臉書貼文、9月5日在YouTube發布影片，為不實的言論，邱毅言論造成國人恐慌，更侵害他的名譽，因此對邱提告。
法院開庭時，邱毅否認犯罪，並稱鬧蛋荒時，神秘超思公司以資本額50萬元在未簽約情況下，先進口2500萬顆日本蛋後停業，又進口8814萬顆巴西蛋，亮采公司卻未獲採購案，他的評論是針對公共議題，陳吉仲不檢討還提告，在迴避說明義務。
邱毅曾說，他曾經為此寫臉書質疑，卻被警方依社會秩序維護法查辦，法院已經裁定不必罰，而超思進口的雞蛋後來銷毀5000多萬顆，造成國庫重大損失，對公共政策的監督不該有刑責，也否認誹謗陳吉仲。
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