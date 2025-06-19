金錢糾紛聯手打死合夥人還棄屍 他判1年半太重遭駁回

林姓男子與牌友合夥特種行業疑有金錢糾紛，莊、沈姓男子去年10月間在雲林住處查帳，邊對帳邊持熱熔膠、鋁棒毆打林，凌虐長達8小時致死，與詹姓男子將屍體載運到偏遠農地掩埋，莊等3人犯遺棄屍體罪被判刑1年半及1年，沈上訴遭駁回。另莊、沈涉傷害致死罪，正由國民法官法庭審理中。

一審認莊、沈及詹3人犯遺棄屍體罪分別判刑1年半、1年半及1年，沈不服認判太重，僅就量刑部分提起上訴。

他主張，案發當時，他在住處發現林狀況不對，立即叫醒莊、詹，載走林後，因發現林有失溫、停止心跳情形，他當場希望把握時間將林送醫，並責怪莊，因莊表示事情發生在其住處，且他有妻小，他能做的只有遺棄屍體避免被發現，才無奈配合他們棄屍。

他表示，即使在莊表示願意幫他與詹頂罪，但他在員警找上門後，仍然全數吐實，並交代屍體下落，建請法官再從輕量刑。

台南高分院指出，原審量處沈1年6月，該刑度相較他所犯遺棄屍體罪法定最高刑度，尚屬輕度量刑，且沈等人為避免犯罪遭發覺，因而任意棄置掩埋林屍體，更加深死者家屬心理傷痛，犯罪危害程度情節不輕，所量處刑度不宜過輕。經衡量其犯罪情節，原審對沈量刑，難認有何量刑過重情事，因而駁回上訴。

檢警調查，莊、沈與詹3人為掩蓋莊、沈2人傷害林致死事實，去年10月12日上午9時許，將林屍體搬運至林的轎車，同日晚間7時54分許，由莊駕駛另輛轎車搭載沈、詹一同前往五金百貨食品大賣場，並由詹下車購買十字鎬1支、鐵鍬2支、手套3雙等工具後，再返回住宅稍作休息。