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逢甲商圈變態噁男 拿手銬闖女廁隨機硬上...遭判賠百萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中王姓男子深夜在逢甲商圈隨機找落單夜歸女子，還攜帶手銬尾隨女子進入公廁，企圖銬住她手限制行動，經女子尖叫反抗仍遭王指侵，法院刑事依強制性交罪判王3年10月，民事也審酌女子精神受重創，再判王應給付對方100萬元，可上訴。

檢警調查，王男2023年5月28日凌晨1點多，在西屯區逢甲公園廁所前假裝滑手機，實際物色落單夜歸女，他見1名年輕女子進入公廁就戴上安全帽尾隨，並趁對方還沒上鎖時闖入女廁隔間。

王男強拉女子手，又持預藏的手銬想將她銬住控制行動，女子嚇到尖叫猛力掙扎，從王男手中搶下手銬丟到隔壁間，但王仍強行朝女子指侵得逞。

警方獲報後調監視器逮人，但王男事後又未按時到庭應訊直到遭通緝才落網，法院以有逃亡之虞將他收押。

台中地院刑事庭認為，王男為滿足一己性慾，朝女子強制性交釀身心難以抹滅傷害，且他隨機犯案，對社會治安造成相當危害。

刑事庭認為，王男在偵查中否認，又沒遵期到庭被通緝才到案，顯見他試圖逃避司法追緝，至今也沒和女子和解、賠償，依強制性交罪判他3年10月。

女子再提刑事附帶民事訴訟，主張遇害受有精神上痛苦，對王男求償精神撫慰金100萬元；對此，王經通知未到庭，也沒提出任何書狀聲明或陳述。

民事庭審酌女子受害程度，王男2022年、2023年所得均為0元，名下無財產等一切情狀，認為女子求償有理由，判王應給付她100萬元。

王男在逢甲商圈隨機朝夜歸女子下手性侵，法院判他應給付對方100萬元。示意圖／ingimage
王男在逢甲商圈隨機朝夜歸女子下手性侵，法院判他應給付對方100萬元。示意圖／ingimage

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